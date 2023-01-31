Во Всеволожской детской библиотеке прошли «Блокадные чтения» 

Уже более десяти лет в январские дни, когда город на Неве отмечает годовщины прорыва и снятия 900-дневной блокады Ленинграда, во Всеволожской детской библиотеке проходят «Блокадные чтения» – цикл мероприятий, посвященных подвигу жителей и защитников города. В библиотеку приходят ребята разного возраста, они становятся участниками бесед, уроков мужества, дней памяти и встреч с ветеранами.

Не стал исключением и наступивший юбилейный год. «Блокадные чтения» были посвящены 80-летию прорыва блокады Ленинграда. В мероприятиях приняли более четырёхсот детей из нескольких групп детского сада № 4, Лицея № 1, общеобразовательных школ № 2 и № 4 и гимназии «Грейс».

Во время бесед с ребятами библиотекари говорили о том, что, несмотря на невыносимые условия жизни, ленинградцы делали всё, чтобы приблизить Победу.

Также была отмечена особая роль Всеволожского района в помощи осажденному городу, ведь он тоже оказался в кольце блокады. И конечно же, речь шла о Дороге жизни, ставшей настоящим спасением для жителей блокадного Ленинграда.

На мероприятиях и самые маленькие, и старшие участники «Блокадных чтений» взволнованно слушали рассказы о жизни блокадного города, задавали вопросы, делились своими размышлениями, смотрели видеофильмы с подлинной блокадной кинохроникой.

Ребята из детского сада и младших классов, не скрывая волнения, читали стихи военных лет.

Значение «Блокадных чтений» трудно переоценить – любовь к Отечеству и чувство патриотизма, заложенные в детские сердца, в будущем помогут им стать полноценными гражданами России.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО