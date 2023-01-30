Типы покрытия межкомнатных дверей

Тип покрытия дверного полотна придает межкомнатной двери привлекательный вид. Обычно внешний вид двери тщательно продумывается в концепции интерьера, так как двери здесь играют ключевую роль. Однако выбрать подходящую модель довольно сложно, ведь на рынке существует множество различных вариаций. Чтобы немного облегчить ваш выбор, мы вам расскажем, какие типы покрытий межкомнатных дверей бывают и какие основные различия между ними.

Мода всегда удивляет, и в последнее время все большую популярность приобретает необычный тренд: зеркальная облицовка межкомнатной двери. Преимущество данного тренда – существенное расширение визуального пространства. Минус – относительная «уязвимость».

Компания «Город дверей» предлагает своим клиентам самые трендовые модели, и все эти двери СПб купить (18+) можно сразу после посещения выставочного зала компании. Данная функция довольно удобная, потому что картинка в интернете не всегда совпадает с реальностью. А наглядный пример и профессиональная консультация сотрудников магазина помогут найти идеальный вариант для вашего жилища.

Самое уникальное покрытие, которое может сочетаться с любым дизайном, – это эмаль. Подобные изделия имеют широкий выбор цветового решения, и благодаря этому гармонично вписываются в любой интерьер. Эмаль сама по себе довольно устойчива к влаге, высокой температуре и ультрафиолету. За подобной дверью легко ухаживать, да и сама она почти не царапается и не портится со временем.

Отделка из натурального шпона – это всегда шедевр. Натуральный шпон изготавливается из тончайших листов древесины, например, дуба или ореха. Рисунок и оттенок подобной двери никогда не повторяется, и второй такой экземпляр вы никогда не найдете. В качестве защиты на межкомнатные двери из натурального шпона наносится износостойкий лак.

Грунтованные двери отлично подходят для покраски, но используются и в натуральном виде. Часто используют как покрытие для натурального дерева. Однако модели с таким покрытием требуют специфического ухода.

Интересным покрытием для дверей является краколет. Такие двери СПб купить можно в «Городе дверей». Что такое краколет? По сути, это эффект, который создается при использовании двух слоев краски. Сквозь один потрескавшийся слой краски проступает другой слой. Подобные эффектные межкомнатные двери создадут особую атмосферу в вашем доме.

Возможно, вы слышали про покрытие «софт тач». Так вот, существует такое покрытие и у дверей. «Софт тач» переводится как «мягкий на ощупь». Данное покрытие действительно очень приятное на ощупь, оно не оставляет следов от прикосновения пальцев и идеально ложится на деревянные, металлические и двери из пластика. Подобные двери СПб купить также можно в «Городе дверей».

Конечно же, список покрытий межкомнатных дверей на этом не заканчивается. Выше мы перечислили самые популярные из них. Не ограничивайте и собственную фантазию! Красивые двери СПб купить не сложно. В «Городе дверей» действительно очень много различных вариантов, и кто знает, может быть, там вас ждет межкомнатная дверь вашей мечты, не похожая ни на одну другую.

Юрий Букин

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