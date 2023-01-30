В Сертолово прошел траурный митинг «Блокадной вечности страницы»

27 января в Сертолово на мемориальном кладбище советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошёл торжественно-траурный митинг «Блокадной вечности страницы». В нём приняли участие ветераны, руководство города, депутаты, военнослужащие, представители общественных организаций и предприятий города, учащиеся школ, жители и гости города.

Особенную атмосферу на этом патриотическом мероприятии создавал военный оркестр одной из воинских частей, дислоцированных в районе Сертолово, и ведущая митинга Татьяна Сапельник.

Слово для открытия митинга предоставили исполняющему обязанности председателя совета депутатов МО Сертолово Николаю Гайдашу, который напомнил присутствующим, как началась блокада, о том, какие тяготы и мучения выпали на долю ленинградцев в те страшные годы.

Затем к участникам митинга обратился депутат Законодательного собрания Ленинградской области, Герой России Алексей Махотин. От Совета ветеранов Сертолово выступил Борис Самченков, от молодёжи и учащихся сертоловских школ – Анастасия Мотора и Виктор Коробков, от ветеранов боевых действий – руководитель Областной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» полковник Борис Стоянов.

Образцовый театральный коллектив «Волшебная флейта» представил очень сильную и проникновенную литературно-художественную композицию «Подвиг самопожертвования».

Под звуки метронома участники мероприятия почтили память всех погибших во время блокады. Вслед за этим отец Павел Вавилов – священник храма Преподобного Сергия Радонежского – совершил литию обо всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. После все желающие возложили цветы и венки к мемориалу.

27 января по праву называется Ленинградским Днём Победы. Жители Великого города несли огромные жертвы, но ни на минуту не сомневались в окончательной Победе над врагом, которая наступила 9 мая 1945 года.

Михаил БОНДАРЧИК

ФОТО Петра КУРГАНСКОГО