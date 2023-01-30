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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

 В Сертолово зажглись «свечи памяти»

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27 января в городе Сертолово состоялось торжественно-траурное мероприятие в рамках общероссийской акции «Свеча памяти». Горожане разных возрастов в вечерней тишине зажгли сотни свеч в память о погибших ленинградцах и защитниках города во время Великой Отечественной войны.

К пришедшим на патриотическую акцию сертоловчанам обратилась депутат совета депутатов муниципального образования Марина Матусевич. Своим искусством с присутствующими поделились образцовый театральный коллектив «Волшебная флейта» и ансамбль русской песни «Гостьюшки».

 Ян КАТИН
 Фото Петра КУРГАНСКОГО

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