 В Сертолово зажглись «свечи памяти»

27 января в городе Сертолово состоялось торжественно-траурное мероприятие в рамках общероссийской акции «Свеча памяти». Горожане разных возрастов в вечерней тишине зажгли сотни свеч в память о погибших ленинградцах и защитниках города во время Великой Отечественной войны.

К пришедшим на патриотическую акцию сертоловчанам обратилась депутат совета депутатов муниципального образования Марина Матусевич. Своим искусством с присутствующими поделились образцовый театральный коллектив «Волшебная флейта» и ансамбль русской песни «Гостьюшки».

Ян КАТИН

Фото Петра КУРГАНСКОГО