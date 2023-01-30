В Кудрово возобновляется строительство полиции

Строительство отделения полиции на Европейском проспекте продолжит новый подрядчик. Работа начнется с обустройства стройгородка, следом рабочие приступят к внутренним инженерным сетям.



«Заключили договор, сегодня подрядчик осуществляет мобилизацию строителей на объекте и занимается устройством стройгородка, выполняет замеры, закупает материалы. Поставил задачу возобновить строительство в течение недели», — рассказал руководитель Дирекции КРТ Ленинградской области Денис Локоть.

Сегодня готовность отделения полиции составляет 70%. Фасадные работы, кроме цоколя и крылец, выполнены, произведен монтаж оконных блоков. На финальный этап вышла внутренняя отделка: внутри здания отделка готова на 70%, в гараже – на 95%.

Заказчиком строительства отделения полиции в Кудрово выступает Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области. Работа ведется за счет средств кудровских застройщиков. Новое здание полиции рассчитано на 76 сотрудников. В нем будет расположена дежурная часть, паспортный стол, 3 изолятора временного содержания, тир, а также предусмотрен гараж на 5 машиномест.

По материалам строительного комитета ЛО