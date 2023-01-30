В Агалатово прошел концерт для ветеранов

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в зале Культурно-досугового центра «Агалатово» состоялся концерт для ветеранов и жителей поселения.

Глава МО «Агалатовское сельское поселение» Андрей Васильевич Васютин поблагодарил ветеранов за мужество, стойкость и за те славные боевые и трудовые традиции, которые они передали поколениям молодых. С тёплыми словами к блокадникам обратилась советник главы по культуре Наталья Бородкина.

Выступления народных самодеятельных коллективов Культурно-досугового центра «Агалатово», лауреатов региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей хора «Мелодии души» и ансамбля русской песни «Рябинушка» зрители сопроводили громкими аплодисментами.

С каждым годом, с каждым днем события тех дней все дальше уходят в историю. Но сколько бы лет ни прошло, никогда не померкнет подвиг наших доблестных воинов и героических жителей блокадного Ленинграда. Все меньше остается тех, кто испытал тяготы блокады, но среди нас и сейчас живут люди, пережившие эти страшные дни, а затем возродившие Северную столицу из руин. Сегодня в Агалатовском сельском поселении проживает 28 жителей блокадного Ленинграда. Большинство из них в теперь далёком 1941-м году были совсем детьми. Но детские впечатления, как известно, являются самыми яркими. Они глубоко и навсегда врезаются в память человека.

В концертной программе, пронизанной любовью к малой родине и гордостью за своих земляков, участвовали дети и подростки, которым сегодня столько же лет, сколько было нашим ветеранам в те блокадные годы. Поэтому очень важно общение тех, кто пережил ужасы блокады, и тех, кто растёт сегодня.

По окончании концертной программы ветераны были приглашены на праздничное застолье.

Светлана КУЦОКОНЬ

Фото Татьяны АГАЕВОЙ