У мемориала «Разорванное кольцо» прошел митинг в честь полного снятия блокады Ленинграда

27 января у мемориала «Разорванное кольцо» состоялось торжественное возложение цветов в честь 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.

В исполнении Царскосельского духового оркестра под управлением Петра Герасимова звучали военные марши, а над замершими в почётном карауле военнослужащих знамённой группы развевалось Знамя Победы, реяли флаги Российской Федерации, Ленинградской области и Всеволожского района.

Открыл церемонию вокальный ансамбль «VOICE» (руководитель Татьяна Комарницкая), исполнивший песню «За оборону Ленинграда».

Прозвучал Гимн Российской Федерации, и в наступившей тишине взволнованно прозвучали слова ветерана Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленинграда Анатолия Великодворского: «Нас приказали стереть с лица Земли. Они рассчитывали, что ленинградцы сдадут город из-за голода и бомбежек. Но не тут-то было! Мы отстояли свой город!»

После минуты молчания панихиду провёл настоятель храма Святого Благоверного князя Александра Невского в п. Романовка иерей Михаил Дорожкин.

В память героических защитников Ленинграда от благодарных потомков к Вечному Огню цветы возложили Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель председателя Правительства, председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой, глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев, глава администрации Андрей Низовский, глава г. Всеволожска Станислав Богдевич, представители депутатского корпуса и общественных организаций.

После завершения мероприятия у мемориала «Разорванное кольцо» участники акции прибыли в Культурно-досуговый центр «Южный» г. Всеволожска, где для ветеранов было организовано дружеское чаепитие и интерактивная программа «ВсевХороводы».

После приветственного слова заместителя главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Светланы Хотько для собравшихся театр «Театральная долина» подготовил спектакль «БлокАДа» (режиссёр Мария Пелицкая).

Участники памятных мероприятий тепло поблагодарили администрацию района, отдел культуры и творческую группу Культурно-досугового центра «Южный» за отличную организацию и пожелали всем мирного неба над головой.

Отметим также, что в этот день 27 января во всех районах 47-го региона пройдут памятные шествия, акции «Блокадный хлеб» и «Свеча памяти».

Владимир Шемшученко

Фото Александра Ольховского