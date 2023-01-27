Генплан Свердловского поселения согласован

Сделан первый шаг к сбалансированному развитию Свердловского поселения – в новой редакции генерального плана, которую согласовал Градостроительный совет Ленинградской области, десятки объектов образования, спорта, культуры, досуга и крупный промышленный кластер.

В ходе разработки архитектурная мастерская «Константин Щербин и партнеры» отталкивались от утвержденного в 2014 году Генерального плана, в котором уже были заложены основные решения по жилой застройке. Документ доработали с точки зрения транспортной, дорожной и социальной инфраструктуры.

«Нам представили крайне сбалансированный генплан, форсирующий развитие промышленности и комфортной городской среды. Это парковые зоны, трамвайная линия, десятки социальных объектов, развязка, региональные дороги. Все это не было предусмотрено в старой редакции. В то же время на территорию приходят новые инвесторы, которые согласились помочь Правительству Ленинградской области восстановить права обманутых дольщиков. Объем нового жилья составил около 5 %. Это немного, но принимая во внимание высокую социальную значимость Градостроительный совет согласовал проект изменений. Все замечания экспертного сообщества будут учтены разработчиками в рабочем порядке перед согласованием с региональными и федеральными ведомствами», — отметил зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Проект изменений в генплан Свердловского поселения разработан по заказу местной администрации и рассчитан на следующие 20 лет. Архитекторы выбрали сценарий ускоренного максимального развития: в этот срок планируется построить 15 детских садов на 6220 мест, 14 школ для 13560 учеников, 9 учреждений здравоохранения, объекты спорта, культуры и досуга. В числе предусмотренных транспортных решений — ТПУ и электродепо, которые утверждают основу для новых станций петербургского метрополитена.

В генеральном плане закладывается активное развитие рекреационной функции. На территории Невского лесопарка архитекторы предлагают возвести новый храмовый комплекс, в Свердлова — разбить парк, общей площадью 49,8 га, вдоль Невы на участке от улицы Ермаковской до мемориала «Безымянная высота» — организовать благоустроенную набережную, протяженностью 10 километров. Большой акцент разработчики делают на новый индустриальный парк и развитие промышленного кластера в районе «Уткиной заводи». В частности, изменениями в генеральный план формируется научно-производственная зона, общей площадью 5,3 га, где рассматривается возможность размещения литейного производства Российской Академии Художеств.

По материалам комитета по строительству ЛО