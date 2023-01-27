В Янино-1 построят новый детский сад и школу  

Зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский совершил рабочую поездку во Всеволожский район. В ходе визита чиновник ознакомился с планом строительства школы на 1200 мест и оценил будущий детский сад на 175 мест.

Так, ГК КВС в 2023 году на северо-востоке Янино-1 начнет строительство школы на 1200 мест. Соответствующие договоренности были заключены с руководством строительной компании.

«На данном этапе развитие микрорайона вдоль Ясной улицы происходит сбалансировано, однако мы понимаем, что здесь необходимо собственное социальное ядро. С группой компаний КВС договорились о том, что строительство государственной школы и нового государственного детского садика за счет застройщика начнется в этом году. Также рекомендовал организации совместно с администрацией Заневского поселения проработать вопрос строительства ФОК.», – рассказал Евгений Барановский.

Ещё одной приятной новостью для родителей станет сдача уже в этом году нового детского сада. До конца 2023 года ГК «Ленстройтрест» планирует ввести в эксплуатацию детский сад на улице Тюльпанов.

«В качестве строительства и будущего оснащения нового садика сомнений не возникает – видно, что застройщик с энтузиазмом подошел к проектированию. До этого оценили новую школу на 825 мест, которая была возведена по программе «Стимул» – здесь хочется не просто учиться, а проводить время. Пространство организовано очень качественно, а дизайн интерьеров сделан с заботой об учениках. Поставим эту школу в ряд примеров для проектировщиков школ, которые строим за бюджетные средства», – прокомментировал Евгений Барановский.

По материалам комитета по строительству ЛО