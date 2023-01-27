«АРТ-десант» высадился в Вартемягах

Запись на мастер-классы художника Валериуса в Библиотеке Пользы и Успеха в деревне Вартемяги была закрыта уже через три часа после размещения афиши, потому что желающих посетить мероприятие было больше, чем позволяло число мест для работы за столами, поэтому работникам пришлось приносить табуретки и стулья из дома.

Выезды «АРТ-десанта» с весны прошлого года стали регулярными в поселения Всеволожского района. Агалатовское сельское поселение знакомо с творчеством художника уже не понаслышке. Валерий Иванов помогал собирать книги для новой библиотеки и проводил открытые мероприятия в школах, участвовал в летнем фестивале «Сыграем в книгу?».

И на этот раз приезд в Вартемяги стал похож на семейный праздник, ведь на встречу с художником пришли целые семьи – дети, папы, мамы, бабушки.

Всем в этот день хотелось попробовать свои силы в творчестве и освоить технику изготовления «царапки». Освоив первые азы неизвестного направления, уже через некоторое время юные художники начинали создавать шедевры. Достаточно сложная техника рисования канцелярским ножом покоряется даже начинающим художникам.

Приезд в деревню Вартемяги в очередной раз подтвердил востребованность проекта «АРТ-десант» в Ленинградской области. Жители разных возрастов заинтересованы, чтобы творческие люди приезжали в небольшие поселения, рассказывали о своём творчестве, проводили обучение, а Валерий Иванов, реализуя множество социальных проектов, отлично умеет занять аудиторию, найти подходящие слова и для детей, и для родителей. Ведь творчество помогает всем немного расслабиться, уйти от насущных проблем, обрести новые знания и умения.

Участники мероприятия, завершив работу над царапкой, также смогли поучаствовать в масштабном общероссийском проекте «Река жизни», ведь Валериус специально для Вартемяг подготовил новое шестиметровое полотно – гигантскую раскраску. Шестиметровая картина нашла удобную комнату, и любой желающий мог прямо внести свой вклад в её раскрашивание. Картина осталась в библиотеке, и посетители смогут заняться её раскраской в дни работы библиотеки.

Проект реализуется в Ленинградской области при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Кроме выездных мероприятий сейчас проводится конкурс зимних детских рисунков «Варежка желаний». Яркие эмоциональные картины юных художников будут оценены в конце февраля, а пока любой желающий ребёнок может отправить своё творение для участия в конкурсе.

Следующий выезд «АРТ-десанта» состоится в феврале в деревню Гарболово.

Соб. инф.