Во Всеволожском агропромышленном техникуме отметили День студенчества

Во Всеволожском агропромышленном техникуме весело и креативно отметили Татьянин день – День студенчества. К празднику администрация Всеволожского района и Молодежный центр «Альфа» подарили молодежи занимательную музыкально-интеллектуальную программу.

Более ста ребят из разных поселений приехали на мероприятие во Всеволожский агропромышленный техникум.

– Прежде чем запланировать праздник, мы встретились с молодежью района и выслушали все пожелания, – рассказывает руководитель Молодёжного центра «Альфа» Луиза Михайлова. – По итогам была подобрана интересная концепция. Студенты попросили организовать интеллектуальное состязание и пригласить диджея, который знаком с современной музыкой.

В праздничный день четырнадцать команд приняли участие в интеллектуальном шоу «Где логика?» Игра прошла в формате «Брейн-ринга»: команды заняли место за круглым столом, а потом ребята отвечали на вопросы из области истории, литературы и других направлений.

– Смею предположить, что у многих с порой студенчества связаны тёплые воспоминания, – говорит директор Всеволожского агропромышленного техникума Юлия Еременко, под руководством которой обучается 902 человека. – Я была студенткой старой школы, крепкой советской закалки. Самый первый вуз, который я окончила, – Ленинградский сельскохозяйственный институт, где возглавляла культурно-массовый сектор. Жизнь била ключом. У нас была очень хорошая традиция: торжественно отмечали студенческий «экватор» – середину учебного процесса.

На празднике удалось найти только одну-единственную Татьяну. Учится девушка на факультете землеустройства, на втором курсе Всеволожского агропромышленного техникума.

– Меня сегодня целый день поздравляют, – признаётся девушка. – Здорово быть Татьяной! Добрые и яркие пожелания приятно слышать всегда. Мне нравится учиться. Считаю, что успех во многом зависит от подготовленности, квалификации, знаний, которые мы должны сначала приобрести. За два года благодаря прекрасным педагогам и высокому качеству образования я осваиваю навыки новой и востребованной профессии. Здесь у меня появилось много друзей. В техникуме учатся дружные, веселые и общительные ребята. Студенческий совет нашего учебного заведения проводит разные интересные мероприятия, которые пользуются популярностью, помогает администрации. Мы также принимаем активное участие в разных выездных конкурсах и соревнованиях. Молодёжному движению в районе в последнее время уделяется много внимания.

Заглянул на праздник глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, который пожелал молодёжи успехов, здоровья и мирного неба над головой.

– Воспоминания о той поре юности, перед энергией и напором которой открываются все пути, мы храним всю жизнь, – сказал Андрей Александрович. – Так сложилось, что я в институт поступил после армии, в 21 год. Учился на юриста в Государственном университете космического приборостроения. В общежитиях не жил, как многие мои однокурсники, так как ленинградец. Конечно, кроме зубрежки в нашей жизни были и вечеринки, когда мы собирались дружной компанией. У меня много разных и ярких студенческих воспоминаний. Это своеобразная пора оптимистов, когда кажется, что всего добиваться легко. Со временем приходит осознание, что для достижения цели нужно приложить немало усилий.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Всеволожского агропромышленного техникума