Площадка под автовокзал в Мурино утверждена

Завершен важный этап подготовки к строительству транспортно-пересадочного узла «Девяткино»: комитет градостроительной политики Ленинградской области утвердил правила землепользования и застройки.

«Место строительства ТПУ и основополагающая градостроительная документация утверждены. Разработаны эскизные предложения по планировке территории. Следующий этап — передача земельного участка инвестору для разработки проекта пересадочного узла и автовокзала. Вопрос уже находится в стадии проработки с комитетом по управлению государственным имуществом», — рассказал зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Первый этап — автовокзал площадью 3,14 га — должен появиться примерно через два года. В дальнейшем поблизости планируется открыть крупный торгово-развлекательный комплекс площадью свыше 5000 квадратных метров.

По материалам пресс-службы областного правительства