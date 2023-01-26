Во Всеволожске открылась выставка «Партизанский обоз»

В среду, 25 января, в Культурно-досуговом центре «Южный» открылась выставка «Партизанский обоз», посвященная одной из ярких страниц в героической летописи Великой Отечественной войны.

Экспозиция, состоящая из восьми стендов и тематической инсталляции, рассказывает о продовольственном обозе, который 5 марта 1942 года вышел из деревни Нивки Дедовичского района Псковского округа Ленинградской области (ныне – территория Псковской области) и 29 марта прибыл в блокадный Ленинград.

Более ста километров по вражеским тылам, лесам и непроходимым болотам шла помощь ленинградцам. По пути к обозу присоединялись подводы из Новгородского района, других территорий Ленинградской области. Жители Партизанского края делились последним – зерном, медом, горохом, маслом, овощами, сушеными грибами и ягодами. Многие забивали личный скот, чтобы погибающие от голода, но не сдавшиеся горожане смогли выжить. Всего удалось собрать более 50 тонн продовольствия на 223 подводах. Также обоз вёз деньги и облигации, сданные жителями Псковщины и Новгородчины, на сумму 125 тысяч рублей. В числе возчиков было более 30 женщин, а также несколько подростков.

Партизаны, сопровождавшие обоз, передвигались ночами, днём же тщательно маскировали подводы в сараях и амбарах брошенных деревень. К концу марта им удалось преодолеть линию фронта и войти в Тихвин. Там провизию погрузили в вагоны и железнодорожным путем доставили на побережье Ладоги, а затем по Дороге жизни отправили в осажденный Ленинград.

За эту операцию трое человек получили звание Героя Советского Союза. В память о партизанском обозе, обо всех участниках партизанского движения, о жителях Партизанского края, которые своим мужеством и самоотверженностью приближали Великую Победу на оккупированных врагом территориях, в календаре знаменательных дат Ленинградской области уставлен День партизанской славы – 29 марта.

Выставка подготовлена новгородской поисковой экспедицией «Долина» памяти Н.И. Орлова» при поддержке Фонда президентских грантов. К нам она прибыла по приглашению Общественной палаты Всеволожского района и при поддержке Общественной палаты Ленинградской области.

В церемонии открытия приняли участие заместитель главы администрации Всеволожского района Светлана Хотько, заместитель главы района Эдуард Чирко, представители общественных и ветеранских организаций.

«Открытие выставки «Партизанский обоз» – значимое событие не только для трёх регионов – Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, но и для всех, кто хранит память о мужественных людях, благодаря которым город выстоял в суровые годы Великой Отечественной войны», – подчеркнул в своём выступлении председатель областной Общественной палаты Юрий Трусов. Также он отметил, что в сегодняшней непростой политической обстановке обществу необходима консолидация ради национальной безопасности и справедливости.

В ходе церемонии открытия короткую обзорную экскуссию для первых гостей провел заместитель председателя Общественной палаты Новгородской области, руководитель Межрегиональной общественной организации «Новгородская земля» и мемориальной группы «Долина» Александр Алтухов.

Первый день работы выставки завершился заседанием круглого стола, где собравшиеся обсудили проект «Без срока давности», цель которого – сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области. Представители молодежного актива, поисковых и ветеранских движений, общественных организаций, учреждений образования и государственных структур обменялись опытом реализации проектов по патриотическому воспитанию, поисковой работе, наметили круг общих задач и пути их решения.

В рамках круглого стола Общественные палаты трех регионов – Ленинградской, Новгородской и Псковской областей – заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Выставка «Партизанский обоз» будет работать до 28 января. Ознакомиться с экспозицией в эти дни смогут все желающие в часы работы выставки, с 10.00 до 18.00, в КДЦ «Южный» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Московская улица, дом 6. 26 – 28 января в 12.00 и в 16.00 для посетителей выставки будут проводиться экскурсии.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО