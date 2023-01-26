Во Всеволожской школе искусств подвели итоги конкурса «Таинственный мир Рождества»

25 января в концертном зале Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки собрались вместе со своими преподавателями победители и участники конкурса детского изобразительного творчества «Таинственный мир Рождества».

Сам конкурс, организованный отделом культуры администрации района при активном участии творческих коллективов Культурно-досугового центра «Южный» и Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки, уже много лет пользуется большой популярностью у юных художников. А участие в его организации клириков Всеволожского благочиния однозначно указывает на то, что этот праздник проводится в рамках (уже 17-го по счёту!) районного Фестиваля Православной культуры. Отсюда и темы конкурсных работ: «Рождество Христово – история, радость праздника», «Рождественские вечера в моей семье», «Русские рождественские традиции», «Зимние сказки».

Всего в конкурсе приняли участие 119 детей и 37 преподавателей, 5 детских школ искусств и их подразделений, 48 детей из 4 непрофессиональных учебных заведений Всеволожского района (Дворец детского-юношеского творчества, кружки, студии, средние общеобразовательные школы).

На суд компетентного жюри, было представлено 167 прекрасных творческих работ, выполненных в различных техниках: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура, объемная техника. Любой желающий имел возможность увидеть лучшие работы в двух выставочных залах Детской школы искусств им. М.И. Глинки и Культурно-досугового центра «Южный».

Открыл праздник Народный самодеятельный коллектив, вокальный ансамбль преподавателей ДШИ им. Глинки «Элегия» (под управлением заслуженного работника культуры РФ Владимира Комарова), исполнивший «Тропарь Рождеству» и Рождественскую колядку «Тайна Преславная».

По традиции участников праздника поздравили члены жюри: настоятель храма Богоявления Господня в пос. Разметелево иерей Сергий Ломакин и заслуженный работник культуры РФ Людмила Беганская, которая также поблагодарила администрацию района за постоянное внимание к конкурсу, за ценные памятные подарки для участников и победителей.

Осталось лишь назвать победителей этого Рождественского праздника: Герасим Ксения, Моисейчева Мария, Дьякова Дарья, Волкова Александра, Кузнецова Мария, Березина Марьяна, Ахматшина Мария, Варава Лидия, Козлов Алексей, Андгуладзе Нора, Шакишева Варвара, Бельчикова Алиса и Мидони Андрияна.

Ну и, конечно же, следует особо отметить юных музыкантов и преподавателей Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки за прекрасное художественное и музыкальное обрамление конкурса, а также ведущую – методиста Культурно-досугового центра «Южный» Татьяну Пермякову.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Александра Ольховского