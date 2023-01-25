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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Школьница из Всеволожска выступила на шоу «Голос. Дети»

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Одной из участниц главного вокального конкурса страны стала юная вокалистка из Всеволожска Анастасия Чернова. В последнем выпуске передачи «Голос. Дети» девятилетняя Настя спела композицию Аллы Пугачевой «Поднимись над суетой».

Видео с выступлением поделилась пресс-служба администрации Всеволожского района. Выступление Насти получилось ярким и энергичным, но, к сожалению, покорить строгое жюри не получилось.

«С сопрано всё хорошо, но вот низ немного подвёл. Эта проблема у многих деток. А в целом всё артистично, весело и молодец, что ты улыбаешься», – отметила певица МакSим, обращаясь к Анастасии.

И хоть Настя не смогла пройти дальше, она достойно выступила на большой сцене. Земляки очень тепло встретили выступление вокалистки и пожелали ей творческих побед.

– Выступление на любом конкурсе, а тем более на таком грандиозном, всегда требует большого мужества и огромной творческой энергии, – отметили сотрудники Отдела культуры. – Настя большая молодец и настоящий талант! Восхищаемся, гордимся и рукоплещем! И, конечно же, большая благодарность педагогу Елене Пащенко за таких прекрасных воспитанников.

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