Завершился второй этап Всероссийских соревнований «Белая ладья»

Шахматный турнир «Белая Ладья» – это крупнейшие всероссийские соревнования среди школьных команд по шахматам, который проводится в целях пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения, патриотического воспитания, популяризации шахмат среди детей и подростков. Второй, районный, этап турнира состоялся 15 января в Кудрово.

Здесь встретились 22 команды общеобразовательных учреждений Всеволожского района. По условиям турнира команда должна состоять из троих мальчиков и одной девочки 2009 года рождения и младше. Организатором турнира стал отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района. Судейство и непосредственное проведение соревнований осуществляли педагоги дополнительного образования ДДЮТ Всеволожского района О.Н. Дементьев, В.В. Волков, Т.А. Рубцова, и С.И. Смирнов.

Основная борьба развернулась между командами Кудровского ЦО № 1, Сертоловской СОШ № 1 и Гимназии города Сертолово. В упорной борьбе сильнейшей оказалась команда Кудровского ЦО № 1 в составе: Максим Кораблёв, Андрей Черкасов, Андрей Порфирьев, Виктория. Второе место заняли юные шахматисты Гимназии г. Сертолово (Кирилл Пудиков, Владислав Труханович, Захар Романов, Полина Житлухина). Замкнула тройку призеров команда Сертоловской СОШ № 1, за которую играли Александр Шишлов, Артем Колесняк, Егор Коцур и Катерина Лытасова.

В личном зачете места распределились следующим образом:

1 доска: 1 место – Максим Кораблёв (Кудровский ЦО № 1); 2 место – Алексей Ягодин (Токсовский ЦО); 3 место – Владислав Буга (Кудровский ЦО № 1).

2 доска: 1 место – Владислав Труханович (Гимназия г. Сертолово); 2 место – Елисей Вирий (Бугровский ЦО № 2); 3 место – Андрей Черкасов (Кудровский ЦО № 1).

3 доска: 1 место – Андрей Порфирьев (Кудровский ЦО № 1); 2 место – Захар Романов (Гимназия г. Сертолово); 3 место – Егор Быков (Кудровский ЦО № 1).

4 доска: 1 место – Катерина Лытасова (Сертоловская СОШ № 1); 2 место – Варвара Попенкова (Кудровский ЦО № 1); 3 место – Вероника Голубева (Бугровский ЦО № 2).

Областной этап Всероссийского турнира «Белая ладья» будет проходить с 19 по 21 февраля в Волхове.

Александр СОРОКИН

Фото Отдела ФКС Всеволожского района