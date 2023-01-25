В знаменательный день, когда огромная часть населения планеты встречала Новый год по восточному календарю, во Всеволожске провожали Рождество и праздновали Крещение. Одно из первых мероприятий областного Дома народного творчества в новом году провела Межрегиональная творческая мастерская детских и молодёжных фольклорных коллективов, а вот название этого праздника хорошо знакомо во Всеволожске.

Фестиваль фольклорных коллективов «Рождественское сияние» родился на нашей земле более десяти лет назад. Родился, рос и дорос от масштаба районного до областного, а нынче впервые ему был дан статус Межрегионального фестиваля фольклорных коллективов. Вот такой долгий свет Рождества. На 11-й фестиваль слетелись участники со всех концов Ленинградской области: 17 самобытных фольклорных коллективов из Лужского, Волховского, Гатчинского и Волосовского районов, Санкт-Петербурга и, конечно, Всеволожского района до самого вечера пели здравицы Рождеству, колядовали и на рождественской ярмарке меняли частушки на пряники. Всех согревал долгий свет Рождества…

«Вересок», «Талан», «Церемоночка» и другие

Даже названия этих коллективов звучат как музыка. Фольклорный образцовый ансамбль «Вересок» приехал с берегов Вуоксы – в Выборгском районе этот коллектив хорошо знают. Образцовый фольклорный коллектив студия «Зоренька» – из Лужского района, ансамбль «Колечко» Детской школы искусств имени Глинки – из Всеволожска, детский фольклорный ансамбль «Талан» – из поселка имени Морозова.

– «Талан», – говорит руководитель ансамбля Светлана Гаркина, – переводится со старославянского как счастье, удача, то есть талант. Нам в позапрошлом году исполнилось 10 годиков. Мы образовались в 2001 году при Морозовской школе искусств, практически на пустом месте, потому что никто не знал толком, что такое фольклор, не пел песен наших бабушек, не видел этих костюмов. Но, образно говоря, мы достали из бабушкиных сундуков песни и сарафаны, сели все в одну лодку под названием «Народное творчество» и плывём по реке Народной жизни.

Хорошо сказано, правда? А ещё добавим, что на Всероссийском конкурсе-фестивале народных культур «Малахитовая шкатулка», который проходит в рамках проекта «Великая Россия», фольклорный ансамбль «Талан» Детской школы искусств Всеволожского района из небольшого поселка Ленинградской области завоевал Гран-при. И это из 50 лучших коллективов, приехавших на конкурс со всей страны. В копилке ансамбля – победы в Международном фестивале-конкурсе «Интерфолк в России» и во Всероссийском конкурсе в номинации «Прикладное искусство». Впечатляет!

Впрочем, и на нашем – теперь уже межрегиональном – фестивале впечатлений много. Каждый коллектив – на вес золота. Льётся со сцены рождественский тропарь «Радуйся», звенят серебром чистые детские голоса, светит Рождественская звезда; заводят зрителей колядовщики и ряженые, топочет копытами, грозит рогами коза-дереза – это же ещё и Святки! Великое время ряженых, игрищ и представлений.

Пока не пришла их очередь выходить на сцену, в укромном уголке КДЦ «Южный» распеваются солисты разного возраста.

– А вы у нас интервью пришли брать? – озадачивает меня вопросом юная солистка. Ну как после этого без интервью? Солистку зовут Катя Семенова, она в ансамбле с двух лет! Поёт, пляшет и зовут её главный «церемоночкой» ансамбля с этим названием из города Выборга. Катю старший брат приводил с собой на репетиции. Как тут было не запеть? А ребята постарше – Ярослав Подвойский и Никита Москаленко – признаются, что без этого коллектива жизнь была бы менее интересной.

– Нравятся и коллектив, и наши руководители Ирина Юрьевна Москаленко и Сергей Александрович Збуржинский. Нравится и петь, и плясать, узнавать что-то новое о традициях и обычаях русского народа, в том числе казачества. Всё нравится! Душа радуется, когда на сцену выходишь.

17 коллективов – интересных, ярких, образцовых и лучших, удостоенных наград, званий и просто народной любви, до глубокого вечера веселились сами и веселили народ на празднике в КДЦ «Южный».

А где живёт «Душа России»?

Душа России живёт в Вологде! И в Воронеже, и в Санкт-Петербурге, и в небольшом поселке Кемеровской области – везде, где живут и работают люди, получившие в соответствии с указом министра культуры РФ почётное звание «Душа России». И хотя звание это, как и положено, выдаётся за особые заслуги в области культуры и народного искусства, и таких людей никогда не бывает очень уж много, – они в России есть. А есть и без званий, без наград и почестей – несут в себе этот свет по жизни, согревая всех, кто попадает в орбиту их таланта.

Нынче «специальными гостями» фестиваля «Рождественское сияние» был коллектив из Вологды. Точнее, из небольшой деревни с удивительным названием Пожарище Нюксенского района Вологодской области. Название у народного коллектива тоже хорошее – «Уфтюжаночка».

Спрашиваю создателя ансамбля Олега Николаевича Коншина, обладателя почетного звания «Душа России»: Почему «Уфтюжаночка», а не «Устюжаночка»? Город-то называется – Великий Устюг!» Коншин ответил, что как раз в этой неправильности и есть их, уфтюжанская правильность, они так у себя в д. Пожарище произносят. И в любой деревне, местечке Вологодчины, – свой диалект, свои костюмы, свои обычаи и традиции и свои песни. Душа только на всех одна: русская, православная.

Мы знакомы с Коншиным. Встретились в мае прошлого года на первом Межрегиональном фестивале «Серебряное ожерелье», который проходил на Соборной площади Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Плясун и певун из д. Пожарища, руководитель народного коллектива «Уфтюжаночка», своей пляской свёл с ума не только осанистых матрон с родины Федора Абрамова, из деревни Веркола, – но и петербургских барышень. Плясала вся Соборная площадь. Так было здорово!

Заслуга Коншина и ему подобных подвижников – в том, что благодаря их энтузиазму сохранил наш русский Север хотя бы отчасти свою самобытность, песни и сказки матери, ремесло дедовское и всё, что придаёт любому уголку земли нашей такое очарование и неповторимость. А сказки нам очень нужны, поверьте. О них тоже мы поговорим.

Сказки бабушки МАХНО…

Вот ведь как бывает – знаком с человеком, здороваешься, любуешься на творения его рук и фантазии, остановишься на бегу, полюбуешься и бежишь дальше за новыми впечатлениями. А тут не удержалась, остановилась у выставки народного мастера. Её зовут Армида Александровна Махно. Потому и запомнила, что сочетание имени и фамилии необычно. А ещё необычно ремесло, которым в совершенстве владеет эта уже немолодая и талантливая женщина.

Куклы – всех форм и расцветок, если так можно сказать: от самых миниатюрных, величиной с мизинец, до подростков в холщовых рубашках и девушек в ярких сарафанах. Пара – жених и невеста, мужик в лаптях и баба с младенчиком. Весь жизненный цикл русской деревни представлен в лицах и картинах.

– Куклами я стала заниматься благодаря моей дочери, Инне Мадяновой – рассказывает бабушка Махно, – она меня «сподвигла» именно в этом направлении – заняться русской традиционной куклой, хотя игрушками я занималась всегда. Шила зайчиков, чебурашек и прочих зверушек для своих и соседских детей. Но чтобы погрузиться в этот космос под названием русская традиционная игрушка, я проучилась пять лет у мастеров, часами сидела в Музее этнографии, изучая коллекции и нашего Севера, и других регионов России. Вот куколка, типичная для Орловщины. У нее платок клетчатый, теплый. Она сама ещё ребенок, но держит младшего брата или сестренку. Это кукла-нянька. Она старшая дочь в доме, помощница маме. А это – пинежская свадьба. Видите, это жених с невестой, а это мать и отец жениха – в коллекции Этнографического музея. Конечно, я немного добавила свою ноту в эту традиционную куклу, потому что воображение играет, и с ним бороться очень трудно. Но традиции нужно сохранять.

Во имя сохранения традиций у части кукол бабушки Махно лиц нет вовсе. Они не рисованные. Ведь в старину считалось, что глаза человека – это зеркало души. Через зрение приходит всё хорошее и всё плохое тоже. А чем глаза куклы отличаются от глаз человека? Также могут впитать и принести зло что ребенку, что в дом. Поэтому и не рисовали глаза кукле. Так играли…

В лучших традициях народного творчества – работы дочери бабушки Махно – Инны Мадяновой. Инна и её муж Павел – народные мастера России. Такое вот семейство. Павел потрясающе работает с деревом – его коники и лошадки, добрые деревянные домовые и качели расписные так привлекательны! А у Инны – расписные доски, поставцы, матрёшки, посуда – все в традициях знаменитой мезенской росписи. Не налюбуешься, не насмотришься на эту красоту! Входит она в твоё сердце и начинает жить такой яркой теплой точкой. Согревает и радует эта красота.

В традициях фестиваля заканчивать его ярмаркой. Да не простой, а такой, где надо проявить и умение, и талант, чтобы заработать пряник или мандаринку. С азартом юные участники фестиваля и те, кто постарше, разгадывали ребусы и загадки, бились на кулачках друг с другом и с «медведем», пели частушки в обмен на пряник.

Ну а мы с директором Детской школы искусств имени М.И. Глинки заслуженным работником культуры РФ Л.А. Беганской и Н.Г. Сизовой, которая ещё недавно была одним из преподавателей этой школы искусств, а ныне возглавляет Межрегиональную творческую мастерскую Дома народного творчества Ленинградской области, – говорим о том, как провести эту лодку под названием «фольклор» по реке народной жизни.

– У фестиваля есть сердце и пламенный мотор, – говорит Людмила Беганская, – который запустил, дал ход фестивалю под названием «Рождественское сияние», – это наши преподаватели. Тогда ещё совсем молодые, только что после консерватории, они создали первые наши фольклорные коллективы. Фольклорный ансамбль «Колечко» живёт и здравствует, набирается опыта и наград.

В этом году нас поддержали не только Всеволожская детская школа искусств и комитет по культуре нашего Всеволожского района, как было в самом начале, – проявили полную заинтересованность и оказали поддержку и Комитет по культуре и туризму правительства Ленинградской области, само собой – Дом народного творчества Ленинградской области. А самое главное – поддержали своим участием фольклорные коллективы нашей Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Будем жить дальше, готовиться к следующему празднику.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО