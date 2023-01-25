Для молодежи Сертолово провели профориентацию

21 января в Сертоловском центре образования № 2 состоялось мероприятие, посвящённое профориентации будущих выпускников – в особенности тех, кто планирует связать свою судьбу с защитой Отечества.

Перед старшеклассниками выступил военный священник, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы на Чёрной Речке, протоиерей Анатолий Щербатюк. Он поздравил школьников с праздником Крещения Господня и рассказал о воинах – защитниках Отечества, выполняющих боевые задачи в ходе Специальной военной операции. Представитель духовенства выразил благодарность учащимся и педагогическому коллективу школы за активное участие в поддержке воинов своими письмами.

Военнослужащий одной из воинских частей, дислоцированной недалеко от Сертолово, рассказал об условиях службы офицерского состава Российских вооружённых сил, а представители Военной академии связи ознакомили старшеклассников с условиями поступления и учёбы в академии и показали исторический фильм об этом учебном заведении.

Ян КАТИН

Фото МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образования № 2»