Во Всеволожском районе детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

Минувший вторник, 24 января, стал особенным днем для одиннадцати наших молодых земляков, пребывающих в статусе детей-сирот – они получили ключи от квартир, купленных для них на выделенные средства из бюджета Всеволожского района.

Поздравить новоселов приехали глава районной администрации Андрей Низовский и руководитель депутатского корпуса Вячеслав Кондратьев. Также в скромной и по-домашнему теплой церемонии передачи ключей приняла участие директор Всеволожского Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко, ведь в числе счастливчиков – шестеро ее подопечных.

«Они безумно хотели свой дом, потому что у нас с вами он был с детства, а у этих молодых людей его не было никогда, – подчеркнула Ирина Григорьевна. – И вот сегодня сбываются ваши мечты. Я пожелаю, чтобы здесь жила любовь. Обживайтесь, вейте гнездо, живите, радуйтесь и только вперед!».

В уютные и комфортабельные «однушки» нового дома в поселке Янино-1 въедут восемь человек, остальные трое будут проживать в Дубровке и Сертолово. Все квартиры оборудованы сантехникой и кухонной мебелью.

Вручая ключи и документы, как символ новой и счастливой жизни, с напутственным словом к ребятам обратился Андрей Низовский. Он пожелал им поскорее обрести самостоятельность, а тем, кто уже обзавелся семьями – материального и духовного благополучия и неутомимых сил.

Глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев отметил, что такие церемонии в последние годы стали уже традицией. По его словам, на текущий момент во Всеволожском районе необходимо обеспечить жилыми помещениями 90 человек из числа детей-сирот. В 2022 году для этих целей было приобретено 66 квартир, из которых 24 уже предоставлены. В планах на 2023 год — приобретение еще 23 жилых помещений. Так что темпы реализации муниципальной программы очень хорошие.

«Хочется присоединиться к сказанным теплым словам и от себя добавить, что собственное жилье – отличный старт в этой жизни, – с такими словами Вячеслав Кондратьев обратился к новоселам. – Теперь дело за вами, ребята. Учитесь, работайте, ищите свой путь и никогда не отступайте перед трудностями. У вас прекрасные квартиры с отделкой в очень хороших домах. Район новый и динамично развивающийся, что тоже бонус к вашим стремлениям и победам в будущем. Желаю вам приятных хлопот по обустройству и удачи во всем!»

Ребята выразили благодарность за полученное жилье, а также рассказали, как долго ждали этого дня и как счастливы теперь.

Светлана Завадская

Фото пресс-службы администрации ВМР