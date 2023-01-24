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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Сертоловские школьники проводят экскурсии по музею «Честь и гордость Отечества»

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Есть в сертоловской гимназии школьный музей, который называется «Честь и гордость Отечества». Он пользуется заслуженной популярностью не только у учащихся гимназии, но и у многих сертоловчан. Его часто посещают с экскурсиями представители городских предприятий и организаций.

Так, 23 января сотрудниками музея была организована экскурсия для членов Сертоловского общества инвалидов и клуба социальной адаптации «Гармония». Её провели педагог Марина Сечко и сами школьники. Экскурсия была посвящена в большей степени блокаде Ленинграда, но и о других важных событиях в истории нашей Родины было сказано немало.

Марина Михайловна и юные экскурсоводы рассказали о самых важных битвах в годы Великой Отечественной войны, войне в Афганистане, Героях Советского Союза и Героях Российской Федерации, военной истории города Сертолово и многом другом.

Посетители музея с большим интересом рассматривали экспонаты, интерактивные макеты и стенды, задавали вопросы, рассуждали о прошлом и будущем нашей страны и том, как важно заниматься духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения. Было отмечено важное место, которое занимает школьный музей в вопросах патриотического воспитания молодёжи.

 Михаил БОНДАРЧИК
 Фото  сертоловской гимназии

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