Проект «Крышечки ДоброТы» добрался до Вартемяг

Экологически благотворительный проект по сбору пластиковых крышечек привлекает новых участников. В этом году к проекту «Крышечки ДоброТы» присоединились воспитанники студии анимации и кино «Вартемяги».

Замечательный домик, где теперь живут цветные крышечки от пластиковых бутылок, построила Марина Сергеевна Ларионова. А ребята собирают и сортируют их для дальнейшей переработки.

– Когда я увидел заполненный доверху домик, то подумал: «Неужели мы сможем рассортировать такую гору пластика?» Но принцип «глаза боятся, а руки делают» сработал, и мы справились, рассортировав несколько тысяч маленьких бутылочных крышечек. И теперь будем ждать, когда наш труд принесёт пользу планете и детям, – поделился своими впечатлениями активный участник проекта, семиклассник Даниил Афанасьев.

Напомним, что данный проект реализуется на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Он стартовал в феврале 2017 года и преследует двойную цель: сделать наш мир экологически чистым и помочь детям, нуждающимся в поддержке.

Казалось бы, какое значение может иметь маленькая крышка от бутылки? Однако за время существования акции волонтеры собрали 117 тонн крышечек! Собранный пластик был сдан на переработку, за что ребята получили в совокупности более 1,7 миллиона рублей. Эти деньги идут на покупку инвалидных колясок, вертикализаторов и специальных кресел для детей с особенностями развития.

Александр СОРОКИН

Фото ДДЮТ Всеволожского района