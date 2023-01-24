«Орешек» оказался соперникам не по зубам

19 января в Физкультурно-оздоровительном комплексе поселка имени Морозова проходили игры на первенство Всеволожского района по мини-футболу среди команд мальчиков 2011 – 2012 годов рождения.

Кроме «хозяев поля» в соревнованиях участвовали юные футболисты из Дубровки, Агалатовского ЦО, команды «Маяк» из поселка Рахья, «Арсенал» из Романовского сельского поселения, Колтушский «Факел», «Норус» из Сертолово и «New 9» из Нового Девяткино.

Команды были разбиты на две группы по 4 в каждой. По результатам игр в полуфинал выходили по 2 команды из группы. Наибольшее количество очков набрала команда МБУ «ВСШОР» «Орешек» из поселка имени Морозова, которая и стала чемпионом района. В финальном матче они, по пенальти, со счетом 3:1, победили соперников из Сертолово. Третье место заняла команда «Арсенал» из Романовки.

Лучшим вратарем турнира признан Виктор Черноземов («Орешек»), лучшим бомбардиром Александр Никифоров («Орешек»), лучшим защитником Егор Аксентьев («Норус») и лучшим полузащитником Владимир Вальков («Арсенал»).

Александр СОРОКИН

Фото Спортивной школы ФОК п. им. Морозова