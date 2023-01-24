Всеволожский народный драмтеатр поставил спектакль «Вдовий пароход»

В 1983 году на сцене Всеволожского Дома культуры вышел первый, дипломный, спектакль Ирины Троицкой – «Святой и грешный» по пьесе Михаила Варфоломеева. С тех пор минуло сорок лет, но главный режиссер Всеволожского народного драматического театра, заслуженный работник культуры РФ по-прежнему выходит перед каждым спектаклем к зрителям и просит быть снисходительными, если что-то пошло не так. Ведь на сцене – не профессиональные артисты, а любители, у которых есть работа, семья, и времени для репетиций часто не хватает физически.

Лично мне ни разу не приходилось слышать упреки или замечания в зрительном зале в адрес режиссуры или актерской игры – преданные поклонники прощают любые погрешности, да что там! – просто не замечают их. Наш народный театр давно уже стал домашним, родным и близким. На его постановки приходят порой целыми семьями, некоторые видели их уже не один раз, но все равно не пропускают ни одного спектакля.

Премьера спектакля «Ощущение жизни» по роману Ирины Грековой «Вдовий пароход», состоявшаяся в обновленном составе 21 января, собрала зрителей больше, чем позволяют места в малом зале ДК. Для таких случаев припасают приставные стулья.

Перед началом Ирина Анатольевна, как всегда, обратилась к зрителям и сообщила, что неожиданно заболела Лариса Мочалова, и произошла замена актрисы. Не сразу узнали в роли Капы Гущиной главного режиссера, которой пришлось импровизировать на ходу. Но талант есть талант – и зрителям представился редкий случай поаплодировать актрисе Ирине Троицкой.

Прологом к постановке стала музыкально-поэтическая композиция на стихи О. Берггольц, Ю. Воронова, В. Лифшица, посвященная 80-летию прорыва блокады Ленинграда. До слёз растрогали зрителей артисты Максим Капелькин, Анастасия Манаева, Александр Солохин, Константин Косарев и Екатерина Новоселова.

Спектакль ни разу не прерывался аплодисментами – они прозвучали лишь в самом конце. Никто в зале не решился нарушить драматическую атмосферу «вдовьего парохода» – коммунальной квартиры, в которой проживают пять женщин с изломанными судьбами, со своими горестями и радостями.

В постановке заняты: Екатерина Макарова (Анфиса Громова), Константин Золотухин (Федор Громов), Тамара Зубарева (Панька Зыкова), Константин Косарев (непрописанный сожитель Паньки), Екатерина Новоселова (Ада Ефимовна, артистка оперетты), Елена Прокофьева (Ольга Ивановна Флерова). Роль влюбленной парочки исполнили Карина Свилем и Александр Солохин.

Роман вслед за Павлом Лунгиным инсценировала И.А. Троицкая, художественное и музыкальное оформление выполнил А.И. Маркин.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Фото Всеволожского народного тетра