Во Всеволожском районе наградили лучших спортсменов и деятелей спорта

В администрации Всеволожского района прошла торжественная церемония, посвященная итогам спортивного года. Около 100 спортсменов, тренеров и работников физической культуры были отмечены грамотами, благодарностями и ценными подарками.

13 января в актовом зале районной администрации собрался весь «цвет» и гордость Всеволожска спортивного. Ведущая мероприятия Евгения Шалягина вкратце рассказала о главных спортивных событиях прошедшего 2022 года:

– Сегодня в нашем районе спортом занимаются 259 072 человека. Это 54% от общей численности населения в возрасте от 3 до 70 лет. Проведено 150 официальных районных мероприятий. Регулярно проводились мероприятия по месту жительства. В парке «Песчанка» впервые была организована «Ярмарка спорта Всеволожского района». Прошло 70 мероприятий регионального значения, в том числе ставшие традиционными зимний легкоатлетический марафон «Дорога жизни», лыжный марафон «Тoksovocup», Международный день йоги, соревнования по триатлону «Baltic Man» и другие.

В своем приветственном слове глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский отметил значимость занятий спортом для оздоровления нации и важность тех спортивных наград, которые всеволожцы принесли в копилку района. Вместе с главой администрации Колтушского сельского поселения, мастером спорта по боксу Эдуардом Чирко, он лично вручал награды и подарки отличившимся в 2022 году спортсменам.

Одними из первых внимания и оваций удостоились воспитанники Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва Дарья Баштырева и Александр Гараджа. Им присвоено звание «Мастер спорта РФ». Удостоверения и ценные подарки спортсменам вручил Андрей Низовский.

Александр СОРОКИН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО