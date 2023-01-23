На строительстве нового выезда из Кудрово началось сооружение путепровода над Мурманским шоссе

Сейчас строители монтируют стапель, чтобы выполнить надвижку пролетного строения автомобильного моста. Параллельно будут выполняться работы по переустройству инженерных сетей в границах самого Кудрово вдоль Центральной улицы, где напротив проспекта Строителей предусмотрено обустройство подземного пешеходного перехода.

Учитывая необходимость проведения большого количества изъятия земельных участков (больше 20 гектаров), «Ленавтодор» принял решение частично поменять очередность этапов строительства объекта: в первую очередь будет закончено возведение путепровода с частичным расширением Мурманского шоссе под ним, а затем выполнена пробивка к шоссе Центральной улицы внутри самого Кудрово.

Будущая развязка, протяженностью порядка трех километров, также обеспечит удобный подъезд к будущему транспортно-пересадочному узлу, «сердцем» которого должна стать одноименная станция метро. Срок строительства рассчитан до конца марта 2027 года.

По материалам пресс-службы областного правительства