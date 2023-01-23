Детский конкурс «Ангелы Рождества» завершился в Сертолово

«Ангелы Рождества» – так называется традиционный детско-юношеский муниципальный конкурс-фестиваль, организованный сертоловским культурно-спортивным центром «Спектр» совместно с Архиерейским подворьем храма Преподобного Сергия Радонежского.

В нынешнем году его финальная часть состоялась 20 января в городском МФЦ. На творческом мероприятии, посвящённом светлому празднику Рождества Христова и традициям русской православной культуры, собралось более 300 участников.

На торжественную церемонию награждения и гала-концерт были приглашены участники конкурса, представители дошкольных и образовательных учреждений, художественные руководители, родители. Праздник для маленьких конкурсантов провела специалист по культуре КСЦ «Спектр» Татьяна Сапельник и представитель сертоловского храма Преподобного Сергия Радонежского Наталья Юдова.

В первом отделении финального праздничного концерта состоялось награждение победителей и призёров в номинациях «Фотография», «Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное искусство». Затем на сцену пригласили участников, проявивших свои таланты в номинациях «Художественное чтение», «Театральная постановка», «Вокал», «Хореография».

Конкурсанты фестиваля были награждены Дипломами участника, победители и призёры – дипломами и подарочными сертификатами. В заключение мероприятия его участники, маленькие артисты, выступили перед жюри и зрителями со своими лучшими конкурсными номерами.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото Петра КУРГАНСКОГО