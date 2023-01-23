В Ленобласти работает горячая линия по борьбе с браконьерством

Комитет по охране, контролю и регулированию объектов животного мира Ленинградской области принимает звонки от жителей региона, заметивших случаи браконьерства в лесу.

Информация принимается круглосуточно на номер телефона 8(812) 539-50-77 и в автоматическом режиме поступает дежурному инспектору. Также сигналы о браконьерах принимаются по электронной почте zhivotniymir@lenreg.ru или через соцсети https://vk.com/ohotnadzor47

Специалисты охотнадзора отмечают, что ежегодно фиксируется порядка 300–500 нарушений правил охоты. Чаще всего браконьеров отлавливают на особо охраняемых природных территориях, а также во время закрытого охотничьего сезона. Посетителей леса, заметивших факт незаконной охоты, просят зафиксировать нарушителей или их транспортное средство (с видимыми регистрационными номерами) на фото или видео, чтобы передать инспекторам для дальнейшего разбирательства.

Фото из архива «В.в.»