В КДЦ «Южный» состоялась творческая встреча с режиссером Русланом Тихомировым

Собравшимся показали фильм «Экзамен», снятый по мотивам рассказа Василия Макаровича Шукшина, и театрализованный отрывок из будущего фильма «Остров Сухо». Также была презентована киноповесть «Затерянный гарнизон».

О своих работах рассказал сам автор – режиссер, писатель, сценарист и кандидат исторических наук Руслан Тихомиров. Своей главной творческой задачей деятель культуры ставит сохранение исторической достоверности.

– Наша основная задача: не дать переписать историю, не позволить новым поколениям забыть о подвиге тех дней, – отмечает режиссер. – Мой будущий фильм расскажет о событиях, развернувшихся на крошечном острове Сухо, на Ладоге. Здесь 22 октября 1942 года разыгралось одно из важных сражений, от которого зависела судьба Дороги жизни и Ленинграда. Несколько десятков боевых защитников многонациональной армии СССР держали бой против целой армады. К сожалению, некоторые посчитали это малозначительным эпизодом в летописи Великой Отечественной войны. Но это не так. Для фашистов захват острова имел огромное значение, и его удержание было стратегически важным.

По словам режиссера, киноповесть «Затерянный гарнизон» и будущий фильм «Остров Сухо» говорят не только о войне, но и о судьбах людей, попавших в жернова тех трагических событий.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО