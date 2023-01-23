Во Всеволожском районе появится садик для ньютоновцев

Строительство детского садика на 270 мест стартовало на аллее Ньютона в Буграх. Сегодня на площадке ведутся подготовительные работы.

Группа компаний «Арсенал» сообщила комитету по строительству о начале работ на строительной площадке. Застройщик планирует завершить строительство к концу 2023 года и передать объект администрации Всеволожского района в соответствии с заключенным соглашением.

После открытия для воспитанников будут построены кружковые помещения, кабинет логопеда, спортивный и музыкальный залы. На первом этаже здания появится бассейн 7,33х40 метров с пространством для «сухого плавания».

Строительство нового детского сада осуществляется по региональной программе «Соцобъекты в обмен на налоги». Ранее в этой же локации была построена школа на 950 мест и детский сад на 270 мест. Всего с 2019 года заключено 60 соглашений на строительство 176 садов, 56 школ и 2 начальных школ, совмещенных с детскими садами. Из них построено 74 детсада и 17 школ.

По материалам строительного комитета ЛО