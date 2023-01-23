Во Всеволожске прошел отборочный этап чемпионата по робототехнике

В прошлую субботу, 21 января, в детском технопарке «Кванториум» во Всеволожске прошел региональный отборочный чемпионат First Roborics Championship. В нем приняли участие 11 команд из разных районов 47-го региона. Ребята представили изобретения по современным направлениям науки и техники.

Эти соревнования – один из крупнейших конкурсов по робототехнике для детей в стране. Следующий этап конкурса пройдет в Екатеринбурге.

– Наша задача выявить и сопровождать одарённых детей, – заявляет организатор чемпионата Альбина Аветисян. – У ребят сегодня не только возможность выступить, но и реальный шанс представить регион на всероссийской арене. Отличившиеся на этом этапе будут включены в солидный государственный ресурс одаренных и талантливых детей «Сириус». Это очень важный шаг для формирования технологической элиты региона, и включения детей в экономику края.

Напомним, что технопарки-кванториумы и соревнования по творческому инновационному развитию реализуются благодаря нацпроекту «Образование», утвержденному Президентом России Владимиром Путиным.

– Мы хотим, чтобы возможность развить свои таланты имел любой ребенок, каждый школьник, – отметил один из организаторов мероприятия, наставник из всеволожского «Кванториума» Даниил Воробьев. – На нашей площадке учат профессиям будущего. Педагоги и наставники детского технопарка стараются развивать в школьниках нестандартное, креативное, инженерно-конструкторское мышление. Среди преподавателей специалисты как инженерно-технической, так и естественно-научной направленности. Это – представители лучших вузов Санкт-Петербурга: молодые ученые – биологи, физики-ядерщики, инженеры.

Отметим, тем ребятам, которые занимаются в технопарке по углубленной программе, предлагается выполнять не только учебные кейсы, но и реализовывать собственные проекты. Также студентам предлагаются реальные кейсы, сформированные бизнес­-партнерами «Кванториума».

– Как мама хочу сказать, что такие детские технопарки очень полезны, – делится впечатлениями Мария. – Они помогают детям развиваться, учиться управлять высокими технологиями, а значит, у ребят в будущем есть шанс стать востребованными специалистами. Такие проекты играют ключевую роль для развития экономики родного края. «Кванториум» приоткрывает дверь в таинственное закулисье научной среды для детей.

Участие в таких чемпионатах позволяет детям творчески развиваться, почувствовать интерес к будущей профессии, погрузиться в будущую профессию и получить уверенность в себе. Юные изобретатели с готовностью рассказывают о том, чем собрались удивлять жюри конкурса.

– Наша команда презентует ноу-хау: колесную переносную АЭС, – говорит кванторианец – первоклассник Матвей Филиппов из команды «Градостроители». – Если вдруг будут перебои с электричеством и город останется без света, на большой машине можно перевезти такую станцию в обесточенный небольшой город, в котором проживает до ста тысяч жителей. Такая станция экономична и экологична.

Организатор конкурса интеллектуалов Ирина Замотина рассказала, что чемпионат по робототехнике проводится во второй раз. В 2023 году в нем принимают участие вдвое больше участников, чем в прошлом.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО