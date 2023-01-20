Эдуард Нехвядович: от теории к практике

В южной части Всеволожского района, на одиннадцати с половиной тысячах гектаров, раскинулось Свердловское городское поселение – одно из самых динамично развивающихся муниципальных образований, где проживают без малого 15 тысяч человек. Впрочем, это пока – масштабная застройка деревни Новосаратовка вскоре обеспечит колоссальный приток новых жителей.

«По самым скромным подсчетам, через несколько лет население увеличится в 10 раз, и мы, возможно, станем самым многолюдным населенным пунктом Ленинградской области», – пояснил глава Свердловского поселения Эдуард Нехвядович.

Осенью 2021 года Эдуард Антонович возглавил депутатский корпус, и с тех пор вся его профессиональная деятельность связана с реализацией социально-экономического потенциала Свердловского поселения и процветанием территории. Профессор, доктор педагогических наук, автор монографий, научных работ и учебно-методических пособий, Эдуард Нехвядович много лет посвятил теоретическим разработкам, направленным на усовершенствование и развитие системы местного самоуправления. Сегодня он поверяет теорию практикой.

– Эдуард Антонович, расскажите немного о себе – читателям будет интересно узнать факты биографии руководителя поселения, которое, возможно, скоро станет крупнейшим в регионе.

– Я родился и провёл детство в небольшом пригороде Риги. В Латвию родители приехали из Белоруссии по направлению – отец работал начальником Уголовного розыска Центрального района Риги. Рос в русскоязычной среде, но в школе уже с 3-го класса началось преподавание латышского. Удивительно – кое-какие стихи я помню наизусть до сих пор!

В Латвии я окончил 8 классов, после наша семья вернулась в Минск. В то время действовала очень интересная программа, инициатором которой выступили преподаватели Высшей партийной школы из Ленинграда. По всей стране собирали школьных активистов, учащуюся молодежь, вовлеченную в общественную работу, чтобы впоследствии сформировать из них студенческий отряд для только что созданного Юношеского института парламентской культуры. Поскольку я был парнем довольно активным, к тому же хорошо учился, меня включили в этот уникальный проект. Первый сбор проходил в «Артеке», куда съехались представители практически всех республик на тот момент уже бывшего Советского Союза – всего более 300 человек. Из них отобрали 36, и мне посчастливилось оказаться в их числе.

Целый год я провел в удивительном состоянии жизни на два города, на две страны – продолжал учиться в школе в Минске и параллельно проходил обучение в институте. В Ленинград ездил на заочные сессии, и это было так здорово!

Нас учили основам политологии и политической культуры, социологии и психологии политики, истории политических учений, методам политического анализа. Программа обширнейшая – в ней были даже ораторское искусство и чистописание. Занятия проходили в сердце русского парламентаризма – Таврическом дворце. По результатам выпускных экзаменов меня зачислили в Северо-западный кадровый центр, на базе которого и был создан Юношеский институт парламентской культуры. К слову, школу я окончил с золотой медалью.

Почему я так подробно рассказываю о тех далеких годах? Да потому, что с того времени практически вся моя профессиональная деятельность была связана с этим учебным заведением. Несколько раз вуз менял название, но суть оставалась прежней – подготовка руководящих кадров во всех сферах экономики и общественной жизни. Сегодня он известен в стране как Северо-западная академия государственной службы при Президенте РФ.

– То есть после окончания вуза вы остались в нём же работать?

– Работать я начал ещё на первом курсе – лаборантом на кафедре. И прошел весь путь от этой неприметной должности до заместителя директора. Впрочем, тогда, помнится, был еще ректор…

Вуз, впитавший лучшие традиции Высшей партийной школы, стал для меня подлинной alma mater – там я защитил докторскую диссертацию, там же получил звание профессора. А главное – ценнейший багаж знаний и научных разработок, касающихся взаимодействия государственного механизма и местного самоуправления.

– Ваша научная карьера складывалась вполне удачно. Почему вы решили так круто изменить свою жизнь?

– Возможно, в моем случае так проявился кризис среднего возраста. А если серьезно, то в определенный момент появилось чувство – нет, скорее, твердое внутреннее убеждение, что пришло время сделать что-то осязаемое, видимое, существующее не только в монографиях и научных трудах. И более всего меня привлекала муниципальная служба. Так что решение баллотироваться в местный совет депутатов Свердловского поселения стало осознанным шагом.

Понимаете, здесь нужен человек подготовленный, потому что нельзя просто занять должность, а потом разбираться, как говорится, на месте. Каждая ошибка, любой неверный шаг могут затронуть качество жизни сотен, тысяч жителей. Прозвучит, возможно, немного пафосно, но я прекрасно знаю, что такое социальная ответственность руководителя перед людьми. И убежден, что их благополучие во многом зависит от чиновников и депутатов, поставленных управлять муниципалитетом.

– Вы же городской житель, почему выбрали область, да еще и такое… непростое в политическом смысле Свердловское поселение?

– Во-первых, я искренне и всей душой люблю Ленинградскую область. Считаю, что это одно из красивейших мест на земле, поэтому возможность сделать для нее что-то полезное я расцениваю как выпавшую честь.

А Свердловское поселение – это прекрасная территория, огромные возможности местного бюджета, чудесные, отзывчивые люди. И вот при всех этих несомненных плюсах общий вид поселения напомнил мне начало 90-х – обшарпанные фасады зданий, «убитые дороги», какие-то торчащие повсюду ларьки… Необходимо наводить порядок, обустраивать быт населения, развивать инфраструктуру. Поэтому я уверенно пошёл на выборы, избрался муниципальным депутатом, а в скором времени и возглавил местный совет депутатов.

– А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Как человеку, которого в поселении никто не знает, удалось выиграть муниципальные выборы?

– Ну, я же не зря столько лет изучал парламентскую культуру и механизмы работы местного самоуправления. Начал с того, что обошёл все дома на своём избирательном участке, зашёл практически в каждую квартиру, лично познакомился с жителями, рассказал о своей программе и о том, как собираюсь её выполнять.

Верите – бабушки, сидящие возле домов на скамейках, ещё до выборов узнавали меня в лицо. Только выхожу из машины, направляюсь к подъезду и уже слышу примерно такой диалог:

– Петровна, это кто ж такой подъехал?

– Да это наш Нехвядович идёт…

Приятно и очень ответственно, когда тебе доверяют ранее абсолютно незнакомые люди.

– Вы на посту немногим больше года, однако есть предположение, что круг первоочередных задач уже определён. Поделитесь ближайшими планами?

– В нашем совете депутатов создано 6 постоянных комиссий, работа которых охватывает важнейшие сферы жизнедеятельности поселения – по социальным вопросам, торговле и бытовому обслуживанию; по использованию земель, собственности, архитектуре, строительству и экологической безопасности; по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку; по делам молодёжи, военно-патриотическому воспитанию, спорту, образованию и культуре; по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам; по промышленности, жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и связи.

Работая в плотной связке с администрацией, мы поддерживаем все разумные инициативы, направленные на повышение качества жизни наших людей.

Основная задача – совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности местного самоуправления, развитие экономики и, как следствие, – решение насущных проблем жителей. А проблем, должен заметить, у нас немало. Это и переполненная школа, и очередь в детские сады, и наличие ветхого и аварийного жилья, и отсутствие благоустройства на значительной части территории.

Большие надежды на изменение ситуации к лучшему мы возлагаем на застройщиков в Новосаратовке. В соответствии с существующими планами они обязаны построить ряд социальных объектов, таких как школы и детские сады. Есть и собственные планы по скорейшему решению «школьной проблемы» за счет расширения учебных площадей уже существующих школ, и они, безусловно, в приоритете.

Поселению также совершенно необходим физкультурно-оздоровительный комплекс, на базе которого будет развиваться в том числе и детский спорт. Конечно, застройщики нам ФОК не построят, как и новую поликлинику, поэтому мы активно ищем возможные пути реализации этих проектов. Мы намерены участвовать во всех возможных программах районного, регионального и федерального уровня для того, чтобы обеспечить поддержку и софинансирование строительства крупных социальных объектов на территории поселения.

Планируем и дальше заниматься благоустройством дворов и улиц, озеленением, ремонтом фасадов домов и общественных зданий, установкой уличного освещения, спортивных и детских площадок. Мы с коллегами определили срок в 4 года для того, чтобы Свердловское поселение максимально преобразилось. Но для глобальных изменений этого мало.

– Как складываются взаимоотношения депутатского корпуса и администрации? Есть ли взаимопонимание с руководителями образования, культуры, промышленных предприятий?

– С администрацией работаем в режиме конструктивного диалога. С приходом на должность главы Владимира Ивановича Тулаева большинство противоречий осталось в прошлом. Он не понаслышке знает обо всех проблемах поселения, душой болеет за людей. Я понял, что с таким человеком можно наладить плодотворное сотрудничество и активно работать на благо наших жителей.

Директор Свердловского центра образования Татьяна Викторовна Медведева – замечательный человек, талантливый педагог, отличный профессионал и Гражданин страны с большой буквы. Патриотическое воспитание в школе – на высочайшем уровне. Там реально готовят молодежь к тому, чтобы они любили свою Родину, свой родной поселок, свою семью.

Когда мы провожали земляков на СВО, школьники, в том числе из кадетского класса, пришли пожелать им удачи, все было очень торжественно и трогательно одновременно.

В КДЦ «Нева» у нас новый директор – Ирина Анатольевна Михайлова. Человек необычайно творческий, увлеченный, разносторонне образованный, с оригинальными идеями и при этом с богатым опытом работы в сфере культуры. С большинством руководителей промышленных предприятий также складываются вполне конструктивные взаимоотношения. Так что работать можно! И нужно.

– Наверняка у вас остается очень мало свободного времени. Как проводите выходные, где предпочитаете отдыхать?

– Если выпадает выходной – стараюсь провести его с пользой. Читаю главным образом. Сейчас в приоритете историческая литература.

А вообще, я ведь и рыбак, и охотник, своими ногами исходил почти всю Ленинградскую область. Есть заветные места, которые манят в любое время года. Очень люблю нашу Ладогу, Карельский перешеек, глухие лесные чащи и каменистые гряды, ладожские шхеры и высокие невские берега – как в нашем Свердловском поселении.

– Эдуард Антонович, в завершение нашей беседы хотелось бы пожелать вам удачи во всех начинаниях. А у вас есть возможность со страниц нашей газеты обратиться к жителям Свердловского поселения…

– Спасибо, хотя я больше верю в упорный труд и профессионализм. Но и удача не помешает. А нашим людям хочу сказать, что приложу все возможные усилия, чтобы наладить комфортную жизнь в Свердловском поселении.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО