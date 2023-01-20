Подведены итоги конкурса «Хвостатые герои блокадного Ленинграда»

Управление ветеринарии Ленинградской области объявило результаты творческого конкурса, на который было прислано свыше тысячи работ юных художников. Среди талантливых детей, покоривших жюри, оказалась и школьница из Всеволожского района.

Второе место в возрастной группе от 11 до 14 лет заняла Анна Яцукова, ученица МОУ СОШ «Всеволожский центр Образования» г. Всеволожск. Она представила на конкурс работу «Освобождение Петербурга от крыс».

Итоги, торжественная церемония награждения и экскурсия состоятся сегодня, 20 января, в Музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировск. С полным списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте Управления ветеринарии ЛО.