«Пишем Белую книгу на зимней тропе»

или Сказ о том, как Паша на медведя ходил, а медведь на него и внимания не обратил; как зайцы на кулачках дрались, только пух летел, а кабанья мамка привела своих несовершеннолетних детей знакомиться с самым известным в Санкт-Петербурге и Ленинградской области знатоком живой природы, блогером Павлом Глазковым.

Ещё несколько слов о нашем земляке, проживающем со своими тремя детьми и любимой женой Юлей во Всеволожском районе. Юля и придумала это название для видеоблога о живой природе: «Каждой твари по паре», который мигом прославил своего создателя, кандидата биологических наук, выпускника Санкт-Петербургского государственного университета Павла Глазкова.

Павел Глазков не только ведущий популярного видеоблога, но и создатель многих известнейших проектов, в том числе виртуального экологического музея, Международной фотовыставки «Материнство в дикой природе», автор множества теле- и радиопередач, страстный любитель и пропагандист всего, что составляет прекрасный мир живой природы.

Чтобы снять фильм о маленькой рыбке – трехиглой колюшке, спасшей в годы блокады жизни многим ленинградцам, он проделал путь от Кронштадта до Белого моря, освоил технику подводных съемок и сделал на этом пути немало интереснейших открытий.

Об открытиях на зимней тропе и необычных встречах Нового года, самоотверженности и, конечно, о любви мы и говорили с нашим земляком накануне встречи Нового года по восточному календарю, который в этом году выпадает на 22 января.

«Косят зайцы траву, трын-траву на поляне»…

– Павел, мы постоянно торопимся «распечатать» Новый год по восточному календарю, приветствуем его задолго до наступления, то есть уже 31 декабря мы сказали «здравствуй» этому Новому году Черного Водяного Кролика, который ещё мирно спал в своей норке. Конечно, это не более чем игра, развлечение для взрослых людей, но, если серьезно, – что мы знаем о кролике или хотя бы о наших российских зайцах? Недавно видела очень смешной сюжет по ТВ: два зайца отчаянно боксируют на шоссе под светом фар, не обращая внимания на автомобили, которые отчаянно сигналят, ждут, когда этот поединок закончится.

– Я видел в жизни такой заячий бокс. Они действительно в эти минуты буквально отключены от мира. Мужички бьются, а где-то рядом за боем наблюдает самка, ждёт победителя. Причем даже на этом видео заметно, если присмотреться, что в разные стороны летит пух, как из подушек, потому что у зайцев на передних лапах длиннющие когти, сантиметра три, – когти очень острые, и они буквально ощипывают друг друга. Я это наблюдал неоднократно, особенно весной, и в такой момент к дерущимся зайцам можно подойти очень близко с камерой. Они даже внимания не обратят, настолько увлечены борьбой за сердце невесты. Притом заметьте: зайцы у нас не кусают друг друга, они именно дубасят друг друга передними лапами.

Хочу предупредить наших читателей: если вы где-то увидели раненого зайца, не вздумайте его брать, как говорится, голыми руками, потому что это очень опасно: длина когтей у него, повторю, до трех сантиметров, они очень острые, и он так может ударить своими задними лапами, что будет очень серьезная, а было – даже смертельная – травма для человека. Просто я хочу, чтобы люди понимали: дикий зверь – это зверь, а не плюшевая игрушка у вас на диване. Любуйтесь, смотрите. Но приближаться не стоит.

– А что мы ещё знаем об этих зайцах? Косят ли они и в самом деле «трын-траву на поляне», как поется в известной шуточной песне, ещё чем-то занимаются? Сколько их вообще в той же Ленинградской области?

– Всё известно! В Ленинградской области и в Санкт-Петербурге обитают два вида зайцев: заяц-беляк, потому что сейчас он в зиму стал белоснежным, а русак хоть чуть и посветлел, всё равно остался русым. Что касается численности: ежегодно, в январе и в феврале, идет зимний учёт животных, который называется «По Зимней тропе», то есть специалисты заранее рисуют маршруты, а потом по этим маршрутам идут на лыжах и считывают следы животных.

– Читают следы? Такая Белая книга, как у Бианки!

– Совершенно так! И почему я говорю: известно доподлинное количество зайцев, которые живут в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Конечно, самый многочисленный вид – это заяц-беляк. В Ленинградской области обитает 43 500 зайцев-беляков. И только около 600 штук зайцев-русаков. Русак у нас достаточно редок, потому что его естественная среда обитания – это поля, полупустыни. Он степной зайчик. А в Санкт-Петербурге обитает 26 зайцев-русаков и 98 зайцев-беляков. Подсчитано с математической точностью. И понятно, что это административные границы, где-то в районе Сестрорецка Приморского района, где город граничит с областью. А вообще-то заяц-русак занесен в Красную книгу Санкт-Петербурга.

Летний сад и заяц Федя

А ещё Павел напомнил нам об удивительной эпопее с заблудившимся зайцем, который больше недели прожил в нашем знаменитом Летнем саду, питаясь редкими кустарниками и корой деревьев.

Глазков фиксировал всю эту историю на видеоблоге, рассказывая день за днем, как выслеживали зайца, его ночные тропы, потому что была опасность, что к весне он не оставит от редких кустарников ни веточки.

Как его выследили? – кстати, благодаря системе «Безопасный город» загнали в клетку и выпустили в ближайшем к городу лесочке. Есть версия, что зайца, которого почему-то прозвали Федя, загнали в Летний сад лисы.

– А вообще-то, – продолжил свой рассказ Глазков, – у лисы не так уж и много шансов поймать зайца. Он гораздо более прыткий, чем лиса. От собак он может тоже спастись, потому что прибегает к хитрой технике, петляя и запутывая следы. Волки могут загнать зайца только стаей. Настоящий враг для зайца – это рысь. Стремительное, умное, очень сильное животное. И ещё птица беркут, которая может нагнать и унести в когтях взрослого зайца, весившего порой до шести килограммов и больше. Самый маленький заяц в мире – маньчжурский, весит всего полтора-два килограмма. Он с такими большими ушами. Всего на территории России обитает четыре вида диких зайцев. Помимо русака, беляка и маньчжурского, есть еще заяц толай. Любопытно, что заяц-беляк образует гибрид с зайцем-русаком, он называется тумак. Вполне себе жизнеспособный. А вот с кроликом заяц ни под каким видом скрещиваться не может. Дикий кролик, кстати, в России не водится. В мире обитает только один вид диких кроликов – кролик европейский.

– А как же кролик, который Австралию практически съел?..

– Это действительно так. Кролика в Австралию завезли из Америки. И это тот случай, когда, казалось бы, вполне безобидное и мирное животное, травоядное притом, практически чуть не погубило целый континент, уничтожив всю флору, лишив природного корма все другие виды животных, изрыв вдоль и поперек континент норами. Почему? Потому что в природе Австралии у кролика не было врагов. Его беспорядочному и бесконечному размножению никто не угрожал. И он благоденствовал. Пришлось много потрудиться, чтобы ограничить этот процесс. Но до сих пор кролики остаются в Австралии такой «спящей угрозой»…

– Кстати, почему заяц «косой»? – ответьте, а потом расскажете о своих самых необычных встречах в лесу Нового года…

– Глаза у зайца расположены по бокам его «лица», если так можно выразиться. Как у всех травоядных. А когда он пытается посмотреть прямо, он их сводит к переносице и действительно становится косым. Ещё он может заводить глаза на затылок, когда убегает от лисицы. Вот такое интересное устройство у него зрительного аппарата.

Что касается встреч Нового года… Я с отцом с десяти лет встречал Новый год в лесу.

У нас там была охотничья избушка, мы шли 20 километров с ним на лыжах на эту нашу заимку, это было в Челябинской области, на Среднем Урале, охотились, ночевали три ночи и только 1 января возвращались домой. Поэтому охота для меня до определенного момента была делом привычным, пока я не поменял охотничье ружье на фоторужье. Один Новый год мы с друзьями встретили на Вуоксе, в буквальном смысле под водой. В гидрокостюмах, с фоторужьем, и только в половине первого вынырнули из реки и сели за новогодний стол.

А сейчас я почти каждый раз перед Новым годом ухожу с семьей или один в наши всеволожские леса. Один раз встретил мишку.

Большой, красивый взрослый самец лет восьми-девяти метил свою территорию. А делают они это так: вытянувшись во весь рост, обрывают ртом веточки деревьев, оставляя на деревьях свой запах. А уж сколько у меня было встреч с лосями и лосихами! Не счесть! Кстати, если лосиха с лосенком, это тоже может быть опасно для человека.

Но в прошлом году, опять под Всеволожском, мы всей семьей столкнулись с дикой кабанихой, которая вышла нам навстречу со всем своим семейством полосатиков. Я тоже был с семьей и строго-настрого приказал детям не шуметь и не пытаться к ней подойти ближе. Она внимательно нас обозрела и, видимо, решив, что мы для неё и её детей никакой опасности не представляем, убралась восвояси в лес. Конечно, это не обязательно всё под Новый год происходило, но под Новый год и сразу после Нового года я действительно всегда спешу в лес.

Там душа моя отдыхает, и это место моей работы, можно сказать, и там мне всё понятно становится: как мир устроен, что им движет и правит.

– А что правит миром?

– Любовь! Только Любовь! Всё во имя любви и продолжения рода, иначе мир закончится.

Беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото из архива П. Глазкова