Коллектив Всеволожского района «Узорица» взял награды фестиваля «Рождественская ёлка «Казачий круг»

Необычными и очень радостными событиями были отмечены в наступившем году рождественские каникулы нашего прославленного Образцового коллектива русской музыки и песни «Узорица».

Все праздничные дни юные артисты и их взрослые наставники провели в столице нашей Родины. Конечно, побывали в очень многих памятных местах: посетили Исторический музей и Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Музей Победы на Поклонной горе и Музейный комплекс «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе». Прошли с обзорной экскурсией по Кремлю, сфотографировались всем большим коллективом на Красной площади.

Главной целью этой поездки было участие во Всероссийском фестивале – конкурсе «Рождественская ёлка «Казачий круг».

Организаторами фестиваля-конкурса традиционно выступили Автономная некоммерческая организация «Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница» при поддержке Российского военно-исторического общества, Педагогического центра «Каникулы» и Союза казаков-воинов России и зарубежья. В этом году XXIX по счету фестиваль традиционно собрал под свои знамена детские коллективы со всей страны, любящие и пропагандирующие народное искусство, национальные традиции и обычаи не только казачества, но и всех народов России и стран ближнего зарубежья. На этот раз в фестивале приняли участие делегации из 9 регионов России: свои лучшие коллективы привезли Ростовская, Сахалинская, Челябинская и Ленинградские области, Алтайский и Краснодарский регионы, Республик Татарстан и Южная Осетия.

Но самой многочисленной и, как оказалось, самой титулованной оказалась делегация Ленинградской области, представившая на конкурс Образцовый коллектив ДДЮТ Всеволожского района, ансамбль русской музыки и песни «Узорица». Перечислять все награды и победы коллектива, удостоенного дипломов и почетных званий на всех региональных, всероссийских и зарубежных конкурсах, – очень затруднительно. Наград и побед много! Фестиваль «Казачий круг» пополнил творческую копилку «Узорицы» ещё 18 дипломами разных степеней, из которых главный – ансамбль удостоен звания лауреата 1 степени и награжден дипломом, кубками, грамотами и подарками от Верховного Атамана Союза казаков воинов России и зарубежья и Российского Военно-исторического общества.

Лучшая солистка конкурса – тоже наша. Полина Голубцова (Колтушская СОШ) в том числе удостоена специального приза жюри, награждена бесплатной путевкой на юбилейный конкурс «Казачок Тамани» летом 2023 года.

Рукоплескала Москва и самому юному участнику ансамбля «Узорица»: Владиславу Негальша только год и пять месяцев, а он уже пляшет на сцене и лихо играет на ложках. Его двоюродная сестрёнка Анна Сидякина, которой только исполнилось шесть лет, завоевала уже не первый в своей жизни Диплом лауреата 1 степени. И все педагоги ансамбля, среди которых Архипов В.Ю., Финогенова А.А., Финогенова М.Н. и Негальша Т.Н., награждены Благодарственными письмами от Центра патриотического воспитания «ЗАРНИЦА». Вот такие замечательные рождественские каникулы были нынче у ансамбля «Узорица», которому в прошлом году исполнилось 25 лет!

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото участников коллектива