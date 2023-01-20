Дорожный комитет Ленобласти строит обход Мурино

Стартовала стройка областной части обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта. Объект реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, дорожники приступили к очистке места для будущей магистрали: двигаясь от берегов Охты в сторону Кузьмолово техника вырубает лес. После этого в течение весны начнется обустройство насыпи будущего обхода. Общая протяженность областного участка трассы, напомним, оставляет 6,3 километра, включая новый мост через Охту.

Продолжение Пискаревского проспекта в Ленобласть создаст дублер загруженного Токсовского шоссе, сделав более удобным выезд из восточной части Мурино и Нового Девяткино. Объект состоит из двух частей — областной и городской, которые будут смыкаться как раз на мосту через Охту. Срок строительства рассчитан до конца 2026 года.

Возведение обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта является одним из наиболее приоритетных проектов дорожного развития агломерации области и Санкт-Петербурга наряду с продолжением реконструкции Колтушского шоссе и строительством развязки с Мурманским шоссе в Кудрово.