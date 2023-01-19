У мемориала «Разорванное кольцо» прошел митинг в честь 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда

В день 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера состоялось патриотическое мероприятие, в котором приняли участие руководители района, почётные гости, ветераны и учащиеся городских и сельских поселений.

В наступившей торжественной тишине над площадью у Вечного огня реяло Знамя Победы, трепетали на ветру флаги Российской Федерации, Ленинградской области и Всеволожского района, замерли в почётном карауле курсанты и военнослужащие знамённой группы…

Перед не остывающей памятью о без малого 900 героических днях блокады, днях мук и слёз, горестей и смертей, надежд и тревог, труда и борьбы, склонили головы убелённые сединами мужчины и женщины и совсем ещё юные мальчишки и девчонки из патриотических организаций.

И над всем этим людским морем раздались торжественные слова и музыка баллады «Помни!» в исполнении народного артиста РФ, лауреата Государственной премии Сергея Паршина, Хора русской армии и Царскосельского духового оркестра под управлением Петра Герасимова.

Прозвучал Гимн Российской Федерации, и к присутствующим обратился глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев: «Уважаемые земляки, дорогие ветераны, 80 лет назад, именно в этот день – 18 января 1943 года, была прорвана блокада осаждённого фашистами города Ленина. Значение этого события невозможно переоценить, как невозможно переоценить героизм и самоотверженность ленинградцев и наших воинов. Этот день навсегда останется не только в нашей, но и в мировой истории. В том далёком январе 1943 года, несмотря на голод, холод, лишения, бомбёжки, обстрелы, блокада была прорвана… Вечная память героям, сложившим головы! Вечная память воинам-освободителям!»

Взволнованно прозвучали в этом святом месте и слова главы администрации Андрея Низовского: «Дорогие ветераны, уважаемые жители Всеволожского района, дорогие гости, сегодня очень значимая для всех нас дата. Да, в этот день был лишь прорыв блокады… Это значит, что в окружённый город стали поступать боеприпасы для армии, стали доставлять продовольствие, в Ленинград пришла жизнь! И главное – пришла надежда! Дорогие мои, я поздравляю вас с этим большим, нашим общим праздником!»

От лица ветеранов к присутствующим обратился житель блокадного Ленинграда Анатолий Великодворский, который прочитал свои стихи о подвиге, о славе ленинградцев, после чего над площадью прозвучали звуки метронома, и все замерли в минуте молчания.

Панихиду по не дожившим до Победы жителям Ленинграда и Ленинградской области отслужил настоятель храма Святой великомученицы Варвары п. Рахья иерей Олег Патрикеев.

В исполнении вокального ансамбля «VOICE» (руководитель Татьяна Комарницкая) прозвучала песня «Медаль за оборону Ленинграда», юная певица из Санкт-Петербурга Анастасия Иванова исполнила песню «Дети Ленинграда», солист Государственного концертно-филармонического учреждения «Петербург-Концерт» Пётр Захаров покорил всех песней «Ленинградский водитель», после чего в пространстве между полукольцами мемориала зажглись символические цифры – 80!

Под аплодисменты собравшихся завершил концерт Хор русской армии песней «Ладога».

К подножию монумента были возложены венки и живые цветы от Правительства Ленинградской области, депутатских корпусов Всеволожского района и г. Всеволожска, от администрации, силовых структур, прокуратуры, следственного комитата, МЧС района и ветеранских организаций.

По традиции всем участникам были предложены горячая каша из полевой кухни и ароматный чай.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО