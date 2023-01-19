В связи с неблагоприятными погодными условиями первый этап соревнований «Лыжня зовет» переносится на февраль. Точной даты пока не объявлено.

Первый этап массовых лыжных соревнований планировалось провести 22 января на Румболовской горе, однако погода внесла свои коррективы. После затянувшейся оттепели, подготовленная лыжня окончательно пришла в негодность.

Сотрудники отдела физической культуры и спорта решили перенести соревнования. За всеми зарегистрированными участниками остается право на участие в соревнованиях. Теперь осталось дождаться подходящей погоды.