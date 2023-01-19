На водоемах Ленобласти прошли крещенские купания

19 января, как водится, православные смывали грехи в иордани – крестообразной проруби в естественном водоеме. Таков обычай праздника Крещения Господнего, завершающего череду Рождественских святок. Согласно библейскому преданию именно в этот день миру впервые явилась Пресвятая Троица – Бог Отец, провозгласивший о Сыне с Небес; Сын, принявший Крещение в водах Иордана и Святой Дух в виде голубя. Искупавшись, честной народ набирает в бутылки святую воду впрок на весь год.

Одним из первых в купель окунулся губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, поздравив всех с Крещением и пожелав здоровья.

Отметим, что для очищения от грехов нужно по-настоящему подготовиться и прийти на исповедь.

– Окунаться в прорубь – не главное, – рассказала корреспонденту «Всеволожских вестей» депутат Государственной Думы Светлана Журова, которая вот уже десять лет следует главной крещенской традиции. – Надо понять, зачем это делать. Крещенский обряд нужно совершить с непоколебимой верой, а перед погружением в иордань обязательно сходить в церковь и раскаяться в грехах. Исповедь и причастие очищают человека и укрепляют его дух. Смысл именно в этом. Я всегда так делаю. Во всяком случае, последние десять лет. Именно тогда я стала исповедоваться и только после этого окунаться в купель. Что я после этого испытываю? Можно сказать, что духовное очищение. Раньше не могла следовать православной традиции, так как занималась спортом, а это порой мешало принять участие в таинстве по канонам церкви.

Как рассказала Светлана Журова, окунулась она в купель на Крутицком патриаршем подворье в Москве. После – отправилась на заседание Государственной Думы.

…В Ленинградской области для безопасного купания ГУ МЧС было определено 27 мест. Традиционно купели организованы при монастырях и православных храмах, на областных водоёмах и в Финском заливе. Безопасность обеспечивают сотрудники МЧС, инспекции по маломерным судам, аварийно-спасательные службы, ВОСВОД, а также бригады скорой помощи, полиция. Они готовы оказать экстренную помощь в случае чрезвычайных происшествий.

Ирэн ОВСЕПЯН