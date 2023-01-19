Во Всеволожске прошла встреча с матерями и женами участников СВО

Во Всеволожском ЦКД состоялась встреча с матерями и женами тех, кто принимает участие в Специальной военной операции. Диалог проходил в формате «Открытый микрофон». Каждый мог рассказать свою историю, попросить или предложить помощь мобилизованным бойцам, а также получить необходимую поддержку. Любой желающий мог поделиться наболевшим.

– Знаете, язык не поворачивается говорить о каких-то формальных, стандартных вещах и фамильярничать, – обратилась к собравшимся председатель Женсовета Всеволожского района Марианна Шевченко. – Давайте обратимся друг к другу по именам. Так правильнее. Хочу, чтобы вы знали: все здесь разделяем боль. Понимаем, что многим очень трудно. Сложно мамам, которые вынашивали и выкармливали своих детей, женам, которые стали верными подругами своим мужьям.

– Конечно, мы будем делать всё для того, чтобы никто не чувствовал себя забытым, – присоединилась глава регионального Комитета семей воинов Отечества» Алла Левина. – Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают в интернете. Нельзя доверять фейкам, обману и лжи. Очень много информационных атак… Потому что в современном мире всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным, информация – тоже оружие, и информационные атаки это один из видов, достаточно эффективных видов борьбы.

Как рассказали на встрече, иноагенты вводят в заблуждение родственников, играя на их тревожности, бьют в самую болевую точку, чтобы они оставляли место службы, уходили с военных действий… А мамочки пишут им телефон сына, действующий, пока он там находится, а потом туда прилет! Поэтому нужно быть осторожными.

Во время встречи родственники участников СВО рассказывали о своих близких.

– Мой сын самостоятельно выбрал судьбу защитника Отечества, Родины, – с волнением в голосе стала рассказывать Татьяна. – Это не результат каких-то наставлений и нравоучений – это результат личного примера. Сначала сердце обливалось кровью и леденела душа. Но, почувствовав поддержку, я подняла голову, расправила плечи и стала активно помогать другим семьям. Только вместе мы справимся с болью.

– Я достаточно долго находилась в депрессии, – присоединяется другая участница встречи, Карина. – Благодаря Женсовету Всеволожского района я сумела собраться. Горжусь своим мужем. Знаете, там, в зоне СВО, наши ребята знают, что мы их поддерживаем и ждем.

– У нас в «Диалоге поколений» накопилось несколько коробок с помощью, – отметила руководитель регионального отделения серебряного волонтерства Надежда Балуева. – Можно как-то наладить взаимное сотрудничество, чтобы мы знали, как и куда её отправлять?

– Не могу не рассказать одну историю, – со слезами на глазах поделилась председатель Всеволожской районной организации инвалидов Любовь Кордюкова. – Случилась она в поселке имени Морозова. Одна из наших активисток вязала носки для участников СВО. Вернувшаяся со школы семилетняя внучка-первоклассница увидела и спросила, для кого подарок? Женщина рассказала. Ребёнок ушёл в свою комнату, а спустя пять минут вернулся с мешочком. В нём оказались конфетки, её носочки, маленькая игрушка и письмо участнику Специальной военной операции. Вот такая трогательная история.

– У меня нет родственников и близких, которые призваны в рамках мобилизации, – рассказала 35-летняя Алена из поселка имени Свердлова. – Но безучастной я быть не могу, душа болит за ребят. Поэтому решила поддержать участников СВО. Сначала мы шили флисы. Потом оказалось, что очень нужны маскировочные сети. Мы стали их плести.

– Я мачеха, сестра, теща и не могу оставаться в стороне, – говорит одна из женщин. – Помогая нашим ребятам, мы поддерживаем их боевой дух. Не раз ездила в приграничные города. Возила гуманитарную помощь. Ребята, герои нашего времени, выполняют там военный долг, а мы здесь, в тылу, должны выполнять свой, гражданский.

Одна из девушек рассказала, что недавно ее муж, который сейчас находится в зоне боевых действий, попросил отправить посылку на всю роту. Однако обеспокоенная жена не знала, как организовать доставку и с чего нужно начать. На встрече она заполнила анкету, обозначив свою проблему. Ей обещали помочь, как и другим участникам. Вопросов оказалось много. Некоторым была необходима юридическая помощь, другим – нужно отправить вещи родственникам.

Встретившиеся услышали друг друга и пообещали отныне быть вместе.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы ВМР