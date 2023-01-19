Во Всеволожске показали спектакль «Кошкин дом»

Оригинальный творческий подарок подготовили учащиеся Всеволожского центра образования в микрорайоне Южный. Приурочен он был ко дню рождения необычного и интересного Музея кошки «Коготок». Событие стало настоящим праздником: пришло много гостей с подарками.

Кошкин дом

За эти годы у Музея появилось множество друзей: художники, писатели, поэты, фотографы, мастера КОТОделы, защитники и любители животных (диких и домашних), коллекционеры и заводчики кошек, сотрудники музеев города. И даже знаменитый кошачий мэтр и дрессировщик Юрий Куклачев. Фотография с известным цирковым артистом красуется на одной из музейных полок. А теперь по порядку.

…День рождения начался со спектакля «Кошкин дом». Зал замер в ожидании сказочного представления с пушисто-хвостатыми артистами-первоклассниками. Дети старались играть, как настоящие актеры. Малыши совершенно точно сумели передать характеры своих героев, спектакль был сыгран с непосредственностью и смелостью. Во всяком случае скучным мероприятие не оказалось. Недостаток профессионального опыта с лихвой компенсировали задором. Ребята замечательно исполнили роли. Гости окунулись в мир сказки, с интересом наблюдая за происходящими событиями на сцене, смеялись, громко и дружно аплодировали. Из зала юных артистов также активно поддерживали родители и гости спектакля.

– Я чуть-чуть хотела быть кошкой, – говорит после спектакля исполнительница роли Хрюшки, Вика. Она одета в прекрасный костюмчик розового цвета, а на носу торчит пятачок. – Но мне и роль свинки нравится. Я немного волнуюсь.

– У меня нет кошек, – с сожалением в голосе говорит другая первоклассница. Её зовут Соня.

– Моей кошке полгода, – охотно рассказывает о своей пушистой питомице семилетняя Ева. – Она любит мясо и корм. С четырех лет я мечтала о домашних животных. А прошлым летом у Матильды, кошки моей бабушки, родились малыши. Так у нас появилась Анфиска. Она любит шалить. А ещё, когда мы играли дома в прятки, она помогла мне найти папу. Он спрятался за занавеской!

– Кошки – существа очень самостоятельные, гуляют сами по себе, – говорит гостья и известная кошатница Светлана Константиновна Егорова. – Ласка – главный секрет. Ни в коем случае нельзя применять насилие. Если на пушистика прикрикнуть, он обидится. Более того, может начать мстить. А ещё эти таинственные создания помогли русскому ученому Юрию Кнорозову «взломать» код и расшифровать письменность народности майя. Наблюдая за своей любимицей – кошкой Асей, он сумел совершить научный «переворот». Лингвист торжествовал. Он разгадал секрет письменности, над которым ломали голову несколько веков. Говорят, Кнорозов не раз старался внести кошку Асю в список соавторов своих трудов, но редакторы постоянно вычеркивали кошачье имя.

Говорят, в Мексике, рядом с самым большим в мире музеем индейцев майя, есть памятник лингвисту с кошкой Асей на руках.

Под звездой кота Бенедикта

…После спектакля, вместе с хранительницей Музея кошки «Коготок» Галиной Александровной Крыловой, идём смотреть коллекцию. Оказывается, в далеком 2007 году на выставке наша собеседница увидела маленького больного кота – канадского сфинкса. Она выкупила его и долго лечила. А потом решила открыть музей. Сын того самого спасённого кота Ваньки – Бенедикт – стал талисманом музея.

– Здесь выставлены не все экспонаты, – говорит наш гид. – У нас более трех тысяч предметов. Коллекцию собирали всем миром. Первой откликнулась Наталья Викторовна Кольцова, ведущий методист по связям с общественностью Московского зоопарка. Кошек, в различных воплощениях, Наталья Викторовна собирала в период её работы в Министерстве культуры, привозила их с разных концов света. К ней присоединился известный продюсер фильма «Обитаемый остров» Евгений Северов. Он тоже внес огромный вклад. Подарил 580 экспонатов. Безусловно, всех дарителей перечислить трудно.

Как считает Галина Крылова, кошки очень связаны с людьми. Их жизнь тесно переплетается с нашей. Особенно чётко эта связь видна в тяжёлые периоды, во время войн и революций.

– У нас есть небольшая экспозиция, посвящённая блокадному Ленинграду, – говорит хранительница. – На экскурсии я рассказываю о том, что не все животные погибли в блокаду, некоторые кошки выжили, в Музее представлена уникальная фотография кота Малышки 1949 года и история о нём.

Как большая любительница этих четвероногих созданий, Галина Александровна не могла не встретиться с известным кошатником Юрием Куклачевым, который работает с пушистыми «артистами» уже более сорока лет.

– Как он рассказал при встрече, появились они в его выступлениях случайно, – продолжает хранительница Музея. – Гуляя по парку, он услышал в кустах жалобный писк. Оказалось – мокрый котенок. Бросить его он не мог. Так в его доме появилась первая кроха. Кошка стала ловить бумажку, привязанную к нитке, прыгать высоко вверх со стула на стул, вставать на задние лапы. Вскоре возникла идея сделать её партнером по арене. Кошки действительно сложно поддаются дрессировке. Тут надо иметь колоссальное терпение и очень любить своих питомцев.

Не секрет, что нынешний год пройдет под знаком не только кролика, но и кота. Однако, как считают гости музея, к ушастым зверькам приковано больше внимания, чем к «Цап-царапкиным».

– Это несправедливо, – считает руководитель музея «Коготок». – Про кошек почему-то забыли. Спрашиваете, какой будет этот год? На мой «кошачий» взгляд, в наше непростое время все получат по заслугам. Мурзики преподнесут интересный урок: коварные получат по заслугам, а добро и справедливость восторжествует.

Ирэн ОВСЕПЯН

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