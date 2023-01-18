О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Родители Ленобласти могут рассказать о потенциально опасных местах для детей

0 Комментариев

Центр управления регионом Ленинградской области запустил чат-бот для сбора информации о местах, которые могут быть опасны для детей: сомнительные спуски с горок, несанкционированные места для катания на ледянках, сломанные детские или спортивные площадки.

Чат-бот стал ответом на возрастающее беспокойство родителей, которые отмечают, что зимой дети особенно часто травмируются во время уличных забав. Детская беззаботность превращает в плацдарм для игр снежные сугробы, «обкатывают» тротуары и овраги.

Теперь сообщить об опасных местах можно чат-боту https://t.me/saferegion47_bot

Для этого достаточно отправить в одном сообщении точный адрес объекта с описанием его опасности для детей и приложить фотографию этого места.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. ЗАО «Приневское» вошло в «Летопись славы»
  2. «Ни с чем не сравнимое состояние души»
  3. Здравствуй, лето, активное и интересное!
  4. ОПОВЕЩЕНИЕ о публичных слушаниях

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code