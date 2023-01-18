Патриотический марафон ограничит движение по шоссе Дорога жизни 

В связи с проведением 29 января зимнего марафона «Дорога жизни», посвященного 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, будет введено временное ограничение автомобильного движения.

Так, с 06.00 до 19.00 движение по шоссе Дорога жизни от Колтушского шоссе до Ладожского озера будет прекращено. Выезд транспортных средств по шоссе Дорога жизни в сторону Санкт-Петербурга будет осуществляться до 09.30.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и заранее продумать альтернативный маршрут.