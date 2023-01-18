Жители Ленобласти могут получить до 350 тысяч рублей на открытие своего дела

Малоимущие граждане Ленинградской области могут воспользоваться денежной поддержкой на открытие своего дела или развитие бизнеса. Программа действует во всей России. Этот проект, названный социальным контрактом, предоставляет сумму на покупку чего-нибудь, на чем можно будет зарабатывать дальше самостоятельно. Деньги возвращать не надо, но для получения поддержки необходимо составить бизнес-план.

Желающих получить деньги в Ленинградской области много. В этом году программа заново стартовала с первого января 2023-го. Размер материальной помощи – 350 тысяч рублей на открытие дела или 100 тысяч рублей на развитие действующего бизнеса. Обязательства перед государством – развивать дело и выйти на стабильный доход.

– Если предприниматель заведомо снизил свои доходы, мы обязательно обратимся в фискальные органы, – говорят в Фонде социальной защиты. – Пусть проверяют предприимчивого гражданина.

– Тут я с вами категорически не согласен, – спорит с представителями власти предприниматель Артем Соболев. – Во-первых, в стране действует мораторий на проверки. Хватит кошмарить бизнес! А во-вторых, у бизнесмена маленький доход и он хочет поднять бизнес. Разве не для этого и предусмотрен социальный контракт? Тогда зачем его проверять? В чём логика?

– Получить деньги может любой житель Ленинградской области, у которого доход ниже прожиточного минимума, – говорит руководитель Фонда развития предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Требования к заявителям – бизнес-план и обучение. Мы с этим поможем. Наши специалисты готовы помочь подготовиться: проконсультируют в поиске идеи и составлении бизнес-плана, регистрации и развитии бизнеса. Идея социального контракта проста. Власти, образно выражаясь, дают людям не рыбу, а удочку.

– Спасибо сотрудникам Центра «Мой бизнес» – хорошо помогли с бизнес-планом, – рассказывает другой предприниматель. – Деньги на развитие получил быстро, так как своевременно оформил все документы. На полученную сумму приобрел необходимое для работы оборудование, инструменты и расходные материалы. Очень благодарен государству за реальную и значимую поддержку. Удалось наконец-то и работу наладить, и семье реально помогать. Радует, что моя работа приносит видимую пользу людям.

Выделенные деньги не всем идут на пользу. Был случай, женщина пропила купленную по контракту теплицу. Средства пришлось вернуть. Но это, скорее, исключение. Недобросовестных «бизнесменов» отсекает сама форма соцконтракта. Ведь сначала надо собрать документы, придумать бизнес-план, защитить его на комиссии. Для любителей лёгких и быстрых денег слишком сложно. У остальных же появляется вера в свои силы.

– Государство оказывает гражданам помощь по индивидуальным программам поддержки, – отметил в своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин. – Человек, который берет у государства ресурсы, берет на себя и обязательства. Социальный контракт дает человеку возможность изменить свою жизнь.

Ирэн ОВСЕПЯН