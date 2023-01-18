«Женский батальон» Всеволожского района продолжает помогать солдатам СВО

В апреле прошлого года наш земляк Николай Жуков по собственной инициативе решил отвезти материальную помощь своему племяннику в разорённый город в Донбассе… Но масштаб бедствия людей перевернул его душу, он стал собирать вещи, в которых особенно остро нуждались люди.

Вскоре к энтузиасту стали присоединяться другие добровольцы. В основном это были представительницы слабого пола. Так во Всеволожске появился «Женский батальон», в котором Николай был единственным мужчиной. И работа пошла. Собирали вещи, продукты питания и многое-многое другое, зачастую приобретая их на собственные средства и оплачивая доставку до места назначения. Постепенно в «Женский батальон» стали приходить и мужчины. Они на личных машинах отвозили собранную помощь, невзирая на то, что в тех местах вместо дорог были лишь направления… Из поездок на Донбасс водители возвращались во Всеволожск на «убитых» автомашинах… Но это нисколько не отвращало их от добрых дел, которыми они занимались.

Со временем возникла острая необходимость в приобретении грузового транспорта. Средства на него собрали всем миром: бросили клич, и люди откликнулись. На собранный миллион рублей приобрели подержанный пятитонный фургон на базе автомашины марки «ГАЗ», привели его в рабочее состояние, и теперь он – рабочая лошадка «Женского батальона», который в настоящее время насчитывает 1300 «штыков». В него вложились средства неравнодушных людей со всей Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других регионов страны. Люди приезжали и приезжают во Всеволожск, смотрят, как идут дела по сбору гуманитарной помощи, расспрашивают и вливаются в дружный коллектив. У «Женского батальона» также есть группа в соцсети «ВКонтакте», где любой желающий может получить интересующую его информацию.

До недавнего времени доставка гуманитарной помощи нуждающимся осуществлялась «на всех», но со временем стали формировать и адресные посылки. К активистам стали обращаться родственники солдат с просьбами отправить что-то необходимое именно их родным и близким. Кроме того, «Женский батальон» взял шефство над двумя полевыми госпиталями в зоне проведения Специальной военной операции.

И самое главное, всё это делается, как говорится, – по зову сердец. Люди приносят не только продукты питания, одежду, обувь, но и изделия собственного производства: вязаные носки, шарфы, свитера, варежки и многое другое. Закупают тепловизоры, коптеры, прицелы и другую дорогостоящую технику, и по возможности то, что просят бойцы с передовой. Жертвуют и денежные средства.

Также – рублик к рублику – были собраны средства на покупку полноприводного автомобиля «Нива», который в момент написания этого материала уже приближался к границе Донбасса, чтобы остаться там в одном из воинских подразделений для солдатских нужд и перевозки раненых.

Вносят свою лепту и предприниматели: кто-то передает собственную продукцию, кто-то специально закупается необходимыми вещами, а кто-то регулярно переводит денежные средства.

В «Женском батальоне» находят себе занятие и представительницы «серебряного» возраста. Пенсионерки приходят плести маскировочные сети и формируют посылки. Десятки умелых женских рук вяжут, клеят, пакуют и сортируют гуманитарную помощь, внося свой ощутимый вклад в общее дело.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО