Владимир Путин возложил цветы к «Рубежный камень»

В день 80-летия прорыва блокады Ленинграда Президент России Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область, где по традиции возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Невском «пятачке».

На этом плацдарме в годы Великой Отечественной войны сражался и получил ранение его отец ― ленинградец Владимир Спиридонович Путин. Надпись на Рубежном камне гласит: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили ВЫ».

У мемориала Президента России Владимира Путина встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Справка. «Невский пятачок» — условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки. Он был занят и удерживался войсками Ленинградского фронта с сентября 1941 года до апреля 1942 года, плацдарм был сдан на короткое время и снова взят в сентябре 1942-го и удерживался вплоть до операции «Искра» в январе-феврале 1943 года.

Пресс-служба областного правительства