Александр Дрозденко провел первую в этом году прямую линию с жителями Ленобласти

Первая в этом году традиционная прямая телефонная линия губернатора Ленинградской области с жителями 47-го региона прошла в понедельник, 16 января, в эфире ЛенТВ24. В течение часа Александр Дрозденко успел ответить на добрый десяток насущных вопросов местного значения, а также разъяснить некоторые проблемы, касающиеся перепроектирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Губернатора ждут на субботник

На этот раз из Всеволожского района на прямую линию поступил всего один звонок. Житель микрорайона Мельничный Ручей попросил губернатора Ленобласти разобраться в ситуации вокруг гидротехнического сооружения на реке Пионерка. Суть проблемы в том, что заброшенная ещё в 90-е годы плотина пришла в совершенный упадок, местность вокруг заболачивается, что наносит несомненный вред окружающей среде. Немедленно было отдано поручение проверить объект.

«В октябре будем брать гидротехническое сооружение на баланс», – пообещал Александр Дрозденко. Позвонивший мужчина также пригласил главу региона на субботник. «Я публично обещаю, что как только позволит погода и начнутся субботники, я к вам выезжаю на эту плотину», – заверил глава региона.

Вселенский заговор отменяется!

От жителей Ленинградской области также поступили вопросы, касающиеся водоснабжения, конфликтов в сфере здравоохранения, коммунальных проблем, пенсионного обеспечения, предоставления льготной ипотеки и многого другого. В завершение встречи Александр Дрозденко дал пояснения, касающиеся границ проектируемых ООПТ.

Так, текущее перепроектирование связано с изменениями в федеральном законодательстве. Теперь в ООПТ нельзя включать территории, которые уже, например, зарезервированы под строительство дорог, предприятий или разработку карьеров. В данное время в Ленинградской области идет работа по уточнению границ проектируемых особо охраняемых природных территорий.

«Активисты говорят, что мы хотим уменьшить границы ООПТ, и ищут какой-то вселенский заговор. Вот, в прямом эфире говорю – никакого заговора нет, – подчеркнул губернатор. – Включать территорию, на которую уже выдана лицензия, например на разработку карьера, в ООПТ – это заведомо уводить ситуацию в суды. И организация, у которой есть действующая лицензия, выиграет, потому что по новому законодательству нельзя включать такие территории в ООПТ. То же касается территорий, на которых генеральным планом развития области предусмотрено строительство того или иного объекта».

Поэтому сейчас новые особо охраняемые природные территории либо создаются там, где нет спорных моментов, либо их границы уточняются с учётом всех действующих нормативных документов, как областных, так и федеральных.

Также Александр Дрозденко напомнил о том, что только за последние 10 лет в Ленинградской области было создано 8 ООПТ общей площадью почти 14 тысяч гектаров.

Ну а мы напомним, что в границах Всеволожского района созданы пять особо охраняемых природных территорий. Четыре из них имеют региональное значение, и одна – местное значение. Это Государственный природный заказник «Коккоревский», памятники природы «Колтушские высоты» и «Токсовские высоты», заказник «Государственный природный парк «Токсовский» и охраняемый природный ландшафт озера Велоярви.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива «В.в.»