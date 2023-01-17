Юные журналисты из Всеволожского района посетили фестиваль «Волжские встречи»

Международный фестиваль детских и юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи» проводится уже тридцать третий год, и третий раз он проходит в Казани. На сей раз в мероприятии, которое проходило с 5 по 9 января, участвовали 500 юных медийщиков из разных городов России, всего более 60 студий.

Юные журналисты собрались, чтобы получить новые знания, провести время с друзьями и коллегами по работе, насладиться неповторимой атмосферой праздника. За время фестиваля было проведено более 100 мастер-классов, снято более 50 видеоработ, выпущена фестивальная газета.

Ленинградскую область представили 75 ребят из Медиацентра «ТРИ КИТА» гимназии Сертолово, Студии кино и ТВ «ШКВАЛ» (Школьный КВАртаЛ) средней общеобразовательной школы Агалатовского центра образования, Медиацентра «School_Media» Муринской школы № 3 и Кингисеппской студии детского ТВ «Яркая молодёжь».

На протяжении 5 фестивальных дней ребята участвовали в мастер-классах, интеллектуальных играх, а также успели снять короткометражное кино, сделать много качественных фотографий и даже попробовать себя в мультипликации.

По итогам работы жюри фестиваля Медиацентр «ТРИ КИТА» получил звание «Лучший юношеский медиахолдинг», Студия кино и ТВ «ШКВАЛ» (Школьный КВАртаЛ») стала лучшей в номинации «Тот детский взгляд на мир», Кингисеппская студия детского ТВ «Яркая молодёжь» победила в номинации «Код творчества», а медийщики из Сертолово, Мурино и Агалатово были отмечены за качественные видеосюжеты.

Сертоловчане Матвей Цветков и Тимур Ежков из Медиацентра «ТРИ КИТА» получили дипломы как лучшие оператор и фотограф фестиваля.

Ян КАТИН

Фото Комитета образования Ленинградской области