Учительница из Агалатово отметила 80-летний юбилей

11 января 80-летний юбилей отметила замечательная женщина, жительница деревни Вартемяги, уважаемый педагог, эксперт региональных олимпиад по изобразительному искусству, учитель высшей категории, Почётный работник образования Российской Федерации Тамара Константиновна Вахницкая.

Её знают лично многие поколения односельчан. Родилась Тамара Константиновна на Камчатке. Буквально со школьной скамьи она определилась с будущей профессией – решила стать учителем. Окончила педагогическое училище, затем педагогический институт им. А.И. Герцена. На протяжении нескольких лет работала в школе в деревне Вартемяги, а после, в 1994 году, перешла в новую школу в Агалатово, где трудится по сей день. Трудно поверить, но педагогический стаж Тамары Константиновны составляет более 55 лет! И, конечно же, такой многолетний труд подтверждает правильность выбора профессии.

Находясь в постоянном поиске эффективных форм и методов преподавания, она всегда добивается высоких показателей качества обучения. Ученики Тамары Константиновны из года в год успешно участвуют в олимпиадах как муниципального, так и регионального уровня, ежегодно становятся победителями и дипломантами олимпиад и конкурсов художественного эстетического направления.

Есть на земле категория людей, которые не хотят и не умеют плохо работать. И за какое бы дело они ни брались, всегда стремятся к совершенству. Именно такой человек Тамара Константиновна. За успехи в педагогической деятельности в 1994 году она была награждена Почётной грамотой Правительства Ленинградской области как победитель конкурса «Учитель года». В 2003 году Тамара Константиновна стала победителем в конкурсе инновационных идей Северо-Западного региона. В 2007 году награждена Почётной грамотой Министерства образования Российской Федерации как победитель Приоритетного национального проекта «Образование», награждена медалью «За заслуги в образовании», за личные заслуги ей объявлена благодарность губернатора Ленинградской области.

На протяжении многих лет Тамара Константиновна руководит школьным музем «Наши корни», а также районным методическим объединением руководителей школьных музеев. Её подопечными регулярно проводятся экскурсии в памятные дни: День снятия блокады города Ленинграда, День Победы, где учащиеся и гости знакомятся с историей родного края. Она воспитывает в детях только положительные качества, направленные на созидание и поиск прекрасного.

Мы точно знаем, что в день юбилея у Тамары Константиновны телефон не смолкал от многочисленных звонков и признаний в любви и уважении. Скольким ученикам она дала путёвку в жизнь! И они, безусловно, благодарны ей! Тамара Константиновна умеет не растеряться в житейских ситуациях, заряжает всех своей положительной энергетикой и оптимизмом. Её интересует очень многое – театр, книги, поэзия, политика, мода, влекут дальние дороги и интересные встречи. Тамара Константиновна – прекрасная женщина, излучающая энергию и доброту, верный и надежный друг, заботливая и понимающая мама и бабушка, гостеприимная хозяйка.

Авторы: Мария КРИУШИНА, Ульяна ШЕЛОМЕНЦЕВА Мария ПАВЛЕНКО

Фото из архива Т.К. Вахницкой