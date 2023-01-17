В феврале в Токсово пройдет традиционный лыжный марафон TOKSOVOCUP

4 и 5 февраля 2023 года в Ленинградской области пройдет традиционный лыжный марафон TOKSOVOCUP на дистанциях 51 км, 34 км и 10 км свободным стилем и дистанциях 34 км и 10 км классическим стилем в формате масс-старта. В соревнованиях примут участие около тысячи любителей спорта и здорового образа жизни со всей России, включая профессиональных спортсменов.

Место старта предварительно будет расположено на стадионе базы СКА в Токсово, дистанция трассы пройдет по 17-километровому кругу в сторону Кузьмолово. В этом году на 10 км круга участников ждет новая конфигурация дистанции, приближенная к трассе проводившегося здесь ранее Кубка мира — это сделано для того, чтобы дистанция стала более безопасной для участников разного уровня подготовки. Для спортсменов будут организованы пункты питания на дистанции и на финише, а также работа профессионального фотосервиса. На финише участники получат медаль финишера с уникальным дизайном, а победители и призеры получат кубки и призы от партнеров соревнований.

Оплата стартового взноса гарантирует получение нагрудной майки с меткой для электронного хронометража, питания на дистанции и после финиша, а также медали финишера после завершения дистанции.

Соревнования входят в серию лыжных марафонов Russialoppet и пройдут при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, Комитета по молодежной политике Ленинградской области, Ленинградской областной спортивной федерации лыжных гонок и Администрации Всеволожского района.

Принять участие в соревнованиях могут спортсмены с любым уровнем подготовки — для этого достаточно подать заявку на сайте O-time: https://reg.o-time.ru/start.php?event=23020