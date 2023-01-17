В Сертолово завершается строительство детского сада на 210 мест

Строительство детского сада на улице Мира в Сертолово выходит на финишную прямую. Группа компаний «КВС» готовится сдать объект в эксплуатацию во II квартале 2023 года.

По информации застройщика на объекте завершены монолитные работы, проложены инженерные коммуникации, выполнено благоустройство. Сегодня специалисты ведут отделку помещений.

Строительство садика на 210 мест ведется по соглашению с Правительством Ленинградской области за счет средств застройщика. После завершения работ объект передадут администрации Всеволожского района для дальнейшей эксплуатации в соответствии с заключенным соглашением. Это позволит открыть второй государственный садик в ЖК «Новое Сертолово».

В 2022 году по программе «Соцобъекты в обмен на налоги» было введено в эксплуатацию 7 образовательных учреждений в Мурино, Кудрово и Янино-1. Механизм дополняет возможности адресно-инвестиционной программы региона, что особенно актуально в активно растущих поселениях Ленинградской области.

По материалам комитета по строительству ЛО